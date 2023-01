Heute im TV: In diesem Actionfilm hat Tom Cruise einen unschlagbaren Rekord aufgestellt, aber dann kam Avatar 2

Tom Cruise ist der beste und todesmutigste Action-Darsteller der Gegenwart. Gegen eine von Avatar 2 aufgestellte Bestmarke kam aber selbst er nicht an.

Tom Cruise lebt als Filmstar ständig am Abgrund – buchstäblich. Niemand sonst nimmt den Beruf des Actiondarstellers derart ernst wie er. Zuletzt lieferte er mit Top Gun: Maverick gefühlsechtes Stuntkino ab. Die meisten blauen Flecken holte er sich aber in der Mission Impossible-Reihe. Vor knapp 8 Jahren stellte er für Teil 5 Rogue Nation eine Bestmarke (vermeintlich) für die Ewigkeit auf. Wäre da nicht Avatar 2 mit seinen noch ehrgeizigeren Stars gewesen.

Am Freitag um 20.15 Uhr läuft Mission: Impossible 5 - Rogue Nation bei ProSieben

Wir erklären die Rekordgeschichte des Films und was sie mit dem aktuellen BlockbusterAvatar 2: The Way of Water zu tun hat

Darum geht es in Mission: Impossible 5

Mission: Impossible Rogue Nation - Trailer (Deutsch) HD

Es steht alles andere als gut um die Impossible Mission Force (IMF), denn seit sie aufgelöst wurde, hat man Ethans Kollegen der CIA eingegliedert und Ethan ist ein flüchtiger Agent, den es zu ergreifen gilt. An die Existenz des sogenannten Syndikats, einer Art “Anti-IMF”, glaubt eigentlich keiner außer Ethan selbst.

Zum Glück aber hat ein Team, auf das er sich auch als Flüchtling verlassen kann: Wie schon in Mission: Impossible – Phantom Protokoll stehen ihm Analytiker William Brandt (Jeremy Renner), Technik-Genie Benji Dunn (Simon Pegg) und sein ältester Vertrauter Luther Strickell (Ving Rhames) zur Seite. Außerdem trifft er bei seinen eigenhändigen Nachforschungen immer wieder auf die mysteriöse Ilsa Faust (Rebecca Ferguson).



Tom Cruise' Tauchrekord und wie Avatar 2 ihn gebrochen hat

Auf dem Höhepunkt des Films kommt es in Rogue Nation zu einer Tauchszene, für die Tom Cruise an seine Grenzen ging. Ethan Hunt und sein Team klauen einen Computerchip aus einem Kraftwerk. Der Serverraum mit dem Chip befindet sich jedoch Unterwasser. Ethan springt selbst in den Tank und muss die Luft lange genug anhalten, um an dem Sicherheitskran vorbeizukommen, der dauerhaft um den Computer rotiert.

Die Szene wurde ohne Unterbrechung gedreht, Tom Cruise musste also genauso lang wie sein Charakter die Luft anhalten: geschlagene 6 Minuten. Eine unfassbare Zeit. [Hier könnt ihr Details nachlesen].

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cruise stellte damit einen inoffiziellen Rekord auf. Nie hatte ein Darsteller oder eine Darstellerin länger für einen Filmdreh die Luft angehalten. Die Bestmarke hätte wahrscheinlich noch Jahrzehnte gehalten, hätte nicht James Cameron einen Blockbuster gedreht, der zu über zwei Dritteln Unterwasser spielt: Avatar 2: The Way of Water.

Ein Großteil des Casts trainierte für den Dreh monatelang Apnoe-Tauchen, also Tauchen ohne Hilfsmittel wie etwa Sauerstoffflaschen. Unter den Darsteller:innen entwickelte sich ein Wettbewerb, wer länger die Luft anhalten kann. Irgendwann während des Drehs durchbrach dann Kate Winslet die Tom Cruise-Schallmauer: Sie blieb für ihre Figur Ronal 7 Minuten und 14 Sekunden Unterwasser. Ein neuer Rekord.

Sorry, Tom Cruise, diese Bestmarke gehört nicht mehr dir. Für Mission: Impossible 7 und 8 bringt er sich allerdings wieder in Lebensgefahr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.