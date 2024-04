Heute im TV: Johnny Depps allererste Rolle in einem Horror-Meilenstein, der durch eine furchtbar tragische Geschichte inspiriert wurde

Horror-Regisseur Wes Craven gab Johnny Depp seine erste Filmrolle, in der der Star blutig um die Ecke gebracht wird. Der Schocker läuft heute im TV.

Wes Craven ist im Horror-Genre eine wahre Legende, hat er doch mit Scream

und Nightmare - Mörderische Träume (OT: Nightmare on Elm Street), einflussreiche Grusel-Klassiker entwickelt, die noch immer fortgesetzt werden. Letzterer läuft heute im TV, wo sich Freddy Krueger durch die Träume von Teenagern mordet. Klingt völlig absurd? Wurde aber durch wahre Begebenheiten inspiriert.

Darum geht es in Nightmare on Elm Street mit Johnny Depp

Die vier Freunde aus der Elm Street ,Tina (Amanda Wyss), Nancy (Heather Langenkamp), Rod (Jsu Garcia) und Glen (Johnny Depp), plagen nachts furchtbare Albträume, die sich sehr real anfühlen. Alle träumen von einem Mann, der mit Brandnarben übersät ist und an dessen Fingern Messer angebracht sind. Verletzungen, die sie in den Träumen erleiden, sind auch in der Realität sichtbar.

Senator Filmverleih Johnny Depp in Nightmare on Elm Street

Als dann eines Nachts Nancy bestialisch ermordet wird, ist sich Tina sicher, dass Freddy Krueger (Robert Englund), der Mann aus den Träumen, dahinter steckt. Sie muss herausfinden, warum gerade sie heimgesucht werden und warum sie bei ihren Eltern auf eine Mauer des Schweigens stoßen. Die Zeit rennt, denn sie darf auf keinen Fall einschlafen. Wer schläft, ist Freddy Krueger hilflos ausgeliefert.

Die tragische wahre Geschichte hinter Nightmare on Elm Street

Wie Collider berichtete , wurde Wes Craven von einem Zeitungsartikel aus der Los Angeles Times zu dem düsteren Stoff zu Nightmare on Elm Street inspiriert. Darin wurde von einer Familie berichtete, die es schaffte aus den sogenannten Killing Fields in Kambodscha zu entkommen und die daraufhin nach Amerika flüchtete. Der Genozid forderte Schätzungen zufolge 2 Millionen Menschenleben, ein Trauma, dass trotz der Flucht weiterlebte.

Vor allem eines der Kinder wurde jede Nacht von grauenhaften Albträumen geplagt, in denen er das Gefühl hatte, von jemandem gejagt zu werden, der ihn töten wollte. Einige Tage blieb das Kind wach, doch irgendwann gab der Körper nach und der Junge starb während eines Albtraums im Schlaf. Neben diesem Artikel fand Craven noch drei weitere, die über plötzliche Tode von Geflüchteten aus den Killing Fields berichteten.

Wie der Artikel weiter berichtet, vielen auch im Vietnamkrieg mehrere Südostasiaten dem Sudden arrhythmic death syndrome (SADS) zum Opfer, bei dem das Herz im Schlaf plötzlich stehen bleibt. Bis heute ist dieses Phänomen ungeklärt. Wes Craven fand in dieser Tragödie seine Inspiration über einen Mann, dem man nicht entkommen kann, denn früher oder später, müssen wir alle wieder schlafen.

Wann läuft der Horror-Schocker Nightmare on Elm Street im TV?

Heute Abend, dem 03. April 2024 zeigt Tele5 den Horror-Klassiker um 23:55 Uhr. Wer nicht schlafen kann, für den gibt es eine Wiederholung in der Nacht auf den 4. April um 03:35 Uhr. Unabhängig davon könnt ihr Nightmare on Elm Street bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

