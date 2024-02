Heute im TV: Sci-Fi-Horror mit 95 Minuten Hochspannung unter Wasser und einem gewaltigen Twist

Heute gibt es einen Sci-Fi-Horrorfilm im TV, der sofort knallhart loslegt und 95 Minuten nicht mehr aufhört, spannend zu sein. Zum Schluss wartet sogar noch ein gigantischer Twist.

Viele Filme setzen auf langwierige Expositionen und ausschweifende Charakter-Einführungen. Underwater funktioniert da ganze anders und wirft uns innerhalb der ersten Minuten sofort in ein absolut furchteinflößendes Horrorszenario. Ihr könnt euch den Film mit Sci-Fi-Einschlag und Kristen Stewart heute im TV zu Gemüte führen und wir können nur dringend dazu raten.

Heute im TV: Darum geht's in Underwater - Es ist erwacht

Über 10 Kilometer unter der Meeresoberfläche wurden mehrere Bohrstationen gebaut, auf denen aber natürlich alles schief geht, was nur schief gehen kann. Norah (Kristen Stewart) steckt mittendrin und muss innerhalb kürzester Zeit um ihr Überleben kämpfen. Zunächst scheint es sich nur um eine Art Erdbeben zu handeln, das für gefährliche Schäden sorgt, aber nach und nach stellt sich heraus, dass es etwas ganz anderes war.

Einer kleinen Gruppe aus Überlebenden bleibt nichts anderes übrig, als von ihrer Bohrstation aus zur nächsten zu fliehen. Wo sie jetzt sind, wurden alle Rettungskapseln bereits benutzt und eine riesige Explosion droht. Das bedeutet, dass die bunt zusammengewürfelte Truppe in Tauchanzügen über den Meeresboden wandern muss. Ohne zu wissen, was sie da draußen wirklich erwartet.

20th Century Studios Underwater

Underwater bietet 95 Minuten absolute Höchstspannung im klaustrophobischen Tiefsee-Setting

Allein schon bei der Vorstellung, so tief unter Wasser zu sein, dürften sich bei vielen Menschen bereits die Zehennägel hoch rollen. Dort unten herrscht ein so hoher, erbarmungsloser Druck, dass die Stationen fast genauso gut auch im Weltraum sein könnten: Der kleinste Schaden an der Hülle bedeutet das Ende. Underwater weiß das sehr gut zu nutzen.

Aber bereits nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass die Tiefe, der Druck, das Wasser und die Dunkelheit nicht die größten Probleme der Überlebenden sind. Ganz im Gegenteil. Der Untertitel dieses Films lautet nicht umsonst "Es ist erwacht". Regisseur William Eubank gelingt es meisterhaft, nach und nach das ganze Ausmaß des Horrors zu enthüllen.

Kristen Stewart macht ihre Sache ebenfalls herausragend und die Länge beweist erneut, dass auch ein angenehm kompakter Streifen bestens unterhalten kann. Wenn ihr etwas mit Filmen à la Alien, Sphere oder The Abyss anfangen könnt, solltet ihr auch von Underwater bestens unterhalten werden – und vor Spannung die ganze Zeit auf der Vorderkante eures Sessels hocken.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Underwater?

RTL zeigt Underwater - Es ist erwacht in der Nacht vom heutigen Sonntag, den 18. auf den 19. Februar 2024 um 00:30 Uhr.

Aber falls ihr da keine Zeit habt, kein Problem: Ihr könnt den Film natürlich auch online schauen. Ihr findet ihn zum Beispiel bei Disney+ im Abo und könnt ihn sonst leihen oder kaufen, und zwar bei Magenta TV, Apple TV, Google Play, Amazon Prime oder Maxdome.

