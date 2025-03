Heute im TV: Knapp 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, bei dem der viel bessere Film erst später kommt

Sci-Fi-Fans aufgemerkt! Heute könnt ihr euch zwei Genre-Filme zu Gemüte führen, die sehr unterschiedlich ausfallen. Hier ist für alle was dabei.

Das Fernsehprogramm ist vielfältig, umfangreich und unübersichtlich. Für Sci-Fi-Fans gibt es heute Abend allerdings jede Menge Nachschub: Zuerst kommt der brachiale Seeschlachten-Blockbuster Battleship und im Anschluss das fiese Alien-im-All-Versteckspiel Life.

Darum geht's in der Brettspielverfilmung Battleship mit Rihanna

Klingt komisch, ist aber so: Für Battleship haben sich die Leute hinter G.I. Joe ein Budget von 220 Millionen US-Dollar geschnappt, um das Brettspiel Schiffe versenken als eine Art Transformers-Actioner zu verfilmen. Auf hoher See bekommen es haufenweise Militärs (Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch) mit gigantischen Alien-Schiffen zu tun und mittendrin gibt Musikerin Rihanna ihr Schauspiel-Debüt. Was manche Fans als Spektakel genießen werden, war für viele Kritiker laut Rotten Tomatoes ein Reinfall.

Battleship - Trailer (Deutsch) HD

Life orientiert sich an Alien und macht damit alles richtig

Der zweite Film im Bunde wartet ebenfalls mit Star-Besetzung auf. Hier treffen Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds auf eine außerirdische Lebensform, die alles andere als freundlich gesinnt ist. Dabei fängt alles so harmlos an: Bodenproben vom Mars enthalten die ersten je entdeckten Spuren von Leben im All.

Das Wesen hat aber nur ein Ziel: Überleben. Und im Dienste dieses Instinktes geht die außerirdische Lebensform über Leichen. Das Ganze spielt sich auf einer beengten Raumstation ab und die Crew, die durch das Alien dezimiert wird, setzt alles daran, möglichst lange zu überleben, die Station abzuriegeln und das außerirdische Wesen auf keinen Fall zur Erde gelangen zu lassen...

Der Überlebenskampf im Weltraum und eine Crew, die nach und nach von einem blutrünstigen Alien abgemurkst wird, erinnert nicht von ungefähr an Ridley Scotts Original-Alien. Auch hier wird eine Riege an Stars durch einen perfiden B-Movie-Horror-Fleischwolf gedreht. Das sieht cool aus, ist sauspannend und macht wirklich Laune.

Steht ihr weniger auf Horror und mehr auf epische Sci-Fi mit Substanz, könntet ihr eher im Serienbereich glücklich werden. Beispielsweise hiermit: Die vielleicht beste Sci-Fi-Serie soll nach ihrer größten Krise weitergehen – mit großer Veränderung.

Sci-Fi in TV oder Stream: Wann und wo kommen Life und Battleship?

Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, müsst ihr am heutigen Dienstag, den 4. März um 20:15 Uhr bei Nitro einschalten. Dort läuft zuerst Battleship und ab 22:30 Uhr dann Life.

Life gibt es sonst auch noch bei Netflix, Amazon Prime oder Magenta TV im Streaming-Abo, Battleship steht nur bei Amazon in der Flatrate zur Verfügung.

