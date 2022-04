Heute im TV: Komplett bizarrer Actionfilm mit der dümmsten Geschichte aller Zeiten

Heute gibt es im TV die Action-Adaption eines Videospiels zu sehen. Sie tauscht Plot gegen eintausend Schnitte, College Party-Atmosphäre und Voyeurismus.

Was haben eine Videospiel-Reihe, die Unterwäsche-Sektion des Otto-Katalogs und luftleerer Raum gemein? Sie besitzen gleichen Anteil an der hauchdünnen Story von Dead or Alive. Die Action-Adaption läuft heute Abend im TV.

Im TV: Ein skurriler Mix aus Strandparty-Action und Story-Schwindsucht

Dead or Alive basiert auf der gleichnamigen Serie an Fighting Games. Und erzählt genau die Prämisse der Spiele nach. Elite-Kämpfer:innen wie die Wrestlerin Tina (Jaime Pressly), Ninja-Prinzessin Kasumi (Devon Aoki) und Meisterdiebin Christie (Holly Valance) werden zu einem Kampfsport-Wettbewerb eingeladen. Als Gewinn locken 10 Millionen Dollar.

Schaut euch hier den Trailer zu Dead or Alive an:

DOA Dead Or Alive - Trailer (Deutsch) HD

Zwar gibt es noch eine zweite Storyline über die bösen Machenschaften des Veranstalters Donovan (Eric Roberts), aber die ist ebenso flüchtig erzählt wie der Rest des Action-Films. Die Figuren sind aus starken Sprüchen zurechtgezimmerte Pappkameraden und der Plot reiht mit fast stoischer Gelassenheit einen Kampf an den nächsten.

Immerhin hat der erfahrene Hong-Kong-Regisseur Corey Yuen (Master der Shaolin, The Transporter) eine knallbunte Party an optischem Gesamtkonzept geschaffen, die Spannung bleibt aber völlig auf der Strecke. Das sportliche Geschick der Hauptdarsteller:innen kann sich sehen lassen. Doch der Stakkato-Schnitt wird vielen Martial-Arts-Fans den Spaß an den Kämpfen verderben.

Auffällig ist außerdem die ständige Zurschaustellung der weiblichen Figuren mit Voyeur-Einstellungen auf Brüste und Hintern. Das war schon 2006 nicht mehr zeitgemäß. Und ich komme mir als Zuschauer geködert vor. Die Schauspielerinnen fühlen sich wie Fleisch bei den Dreharbeiten, ich fühle mich wie Fleisch vor dem Bildschirm. Nur die Story ist 100% fettarmer Magerquark.

Wann kommt der Actionfilm Dead or Alive im TV?

Dead or Alive läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.55 Uhr nachholen. Bei Kinostart entwickelte sich Dead or Alive zu einem gehörigen Flop (via The Numbers ).

