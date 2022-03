Das größte Uncharted-Problem ist nicht Tom Holland, sondern Mark Wahlberg

Tom Hollands neues Action-Franchise Uncharted führt zwar aktuell die Kino-Charts an, bekam aber durchwachsene Kritiken. Schuld daran ist Mark Wahlberg, der sich weigert, seinen Job zu machen.

In diesem Text soll es nicht darum gehen, ob Uncharted eine gute Videospiel-Adaption oder zumindest ein okayer Action-Film ist. Auch die Frage, ob die Besetzung von Tom Holland als Schatzsucher und Berufskletterer Nathan Drake eine gute Idee war, haben wir bereits woanders behandelt.

Nein, in diesem Text geht es um die Person, die quasi im Alleingang dafür sorgt, dass Uncharted sich manchmal so verdammt falsch anfühlt: Mark Wahlberg. Seine Darstellung des charismatischen Victor Sullivan aka "Sully" ist eine unmotivierte Frechheit, die auf keiner Ebene funktioniert. Selbst wenn wir ignorieren, dass der Ted-Star weder klingt noch aussieht wie sein ikonisches Vorbild aus den Videospielen.

Was Mark Wahlberg an seiner Uncharted-Rolle nicht versteht – oder verstehen will

Der Sully aus den Spielen ist ein Arschloch, aber trotzdem ein einnehmender Mensch. Die Art von einnehmend und charmant, die einen blind dafür macht, dass er einem gerade die Safe-Kombination aus der Jackentasche klaut. All das hätte Mark Wahlberg auch ohne den charakteristischen Schnurrbart des Videospiel-Charmebolzen verkörpern können. Stattdessen gibt er uns das Hollywood-Äquivalent einer Alpecin-Werbung. Flach, langweilig, austauschbar. Ein menschgewordener Pappaufsteller.



Auch Yves aus dem Moviepilot-Team sieht Uncharted kritisch:

Uncharted ist nix besonderes! | Review

Tatsächlich scheint Wahlberg nämlich niemanden zu spielen, außer den Schauspieler Mark Wahlberg. Und der scheint lieber im heimischen Fitnessstudio zu Jeremy Renners Jeep-Songs ein paar Gewichte heben zu wollen, als einen Piratenschatz zu suchen. Wenn es einen Oscar für unmotivierte Darbietung jenseits aller Frustrationsgrenzen gäbe, der Mann mit dem einen Gesichtsausdruck wäre in diesem Jahr haushoher Favorit.



Zur Verteidigung Wahlbergs könnte man anbringen, dass er ursprünglich jemand ganz anderen spielen sollte: Nathan Drake. Der Uncharted-Film befand sich aber so lange in der Entwicklung, dass Marky Mark schließlich zu alt für die Rolle wurde. Das war bestimmt frustrierend. Andererseits: Hat Mark Wahlberg Geld für seine Darstellung bekommen? Davon ist auszugehen. Ziemlich viel? Ganz bestimmt. Also warum macht er dann nicht einfach seinen Job?

Selbst Tom Holland kann die Zukunft der Uncharted-Filme nicht im Alleingang retten

Uncharted - Trailer 3 (Deutsch) HD

Dass der Film trotzdem irgendwie Spaß macht, ist Tom Holland, Sophia Ali und dem Rest des Casts zu verdanken. Die müssen zwar auch alle mit einem semi-geistreichen Skript zurechtkommen, tun aber zumindest so, als ginge es hier um irgendetwas. In einer Mid-Credit-Szene bekommen wir nicht nur einen ersten Einblick davon, wie es mit Uncharted 2 weitergehen könnte. Alles deutet darauf hin, dass Nate und Sully in der möglichen Fortsetzung zu dem dysfunktionalen Dreamteam zusammengewachsen sein sollen, dass Millionen Menschen aus den Uncharted-Spielen kennen.

Mark Wahlbergs Unwillen und seine seltsame Distanz zu Tom Hollands Charakter ließe sich also nicht einmal mehr dadurch verargumentieren, dass die beiden Filmcharaktere erst miteinander warm werden müssen. Tom Holland gibt in diesem Moment alles, um den Vibe der Spiele einzufangen. Mark Wahlberg, in dieser Szene auch endlich mit dem charakteristischen Sully-Bart, wirkt hingegen wie ein unbeteiligter Sextourist mit Porno-Schnauzer.

Ein Action-Franchise, das so elementar auf der Chemie der Hauptcharaktere miteinander aufbaut, kann sich keinen Schauspieler leisten, der eigentlich keinen Bock auf seinen Job hat. Wenn Wahlberg für Uncharted 2 nicht ausgetauscht wird, ist das Franchise tot, bevor es richtig angefangen hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

