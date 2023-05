Heute im TV: Letzter Teil einer nie beendeten Sci-Fi-Reihe, die selbst mit zwei Versuchen einfach nicht zu retten war

In den 2010er Jahren sind viele neue Science-Fiction-Reihen im Kino gestartet. Manche sind jedoch nie zu Ende erzählt worden. Besonders bitter ist das im Fall von

Die Tribute von Panem – The Hunger Games löste eine Welle an Science-Fiction-Filmen aus, die auf dystopischen Jugendbruchreihen basierten. Der größte Konkurrent zu Katniss Everdeens Geschichte wurde die Adaption der Divergent-Romane von Veronica Roth. Das Ende der Geschichte haben wir aber bis heute nicht gesehen.

Dabei war der Erfolg am Anfang ganz auf der Seite des ambitionierten Projekts. Die Bestimmung – Divergent startete 2014 mit starken Zahlen in den Kinos. Auch die Fortsetzung Die Bestimmung – Insurgent konnte finanziell überzeugen. Daraufhin spaltete das Studio Lionstage das dritte Buch in zwei Filme auf.

Gescheitertes Sci-Fi-Finale: Teil 4 von der Divergent-Reihe werden wir niemals sehen

Harry Potter, Twilight und Die Tribute von Panem haben es erfolgreich vorgemacht: Ein zweiteiliges Finale kann sich an den Kinokassen rentieren. Bei der Divergent-Reihe ist jedoch der schlimmstmögliche Fall eingetroffen: Aufgrund der enttäuschenden Zahlen von Die Bestimmung – Allegiant wurde der Abschluss der Reihe nie umgesetzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Allegiant schauen:

Kurz vor der Zielgeraden haben die Verantwortlichen das Vertrauen in die Marke verloren und Die Bestimmung – Ascendant komplett abgesagt. Und dann scheiterten auch noch beide Rettungsversuche im Fernsehen. Zuerst war geplant, die Reihe mit einem TV-Film zu beenden. Später sollte eine ganze Serie die Sache richten.

Im Dezember 2018 wurden jedoch sämtliche Pläne abgesagt. Weder im Kino noch im Fernsehen hatte die Sci-Fi-Fortsetzung eine Zukunft. Es passiert nicht oft, dass etablierte Filmreihe so kurz vor ihrem bereits angekündigten Finale in die Brüche geht – und das gleich mehrfach. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Reboot kommt.

