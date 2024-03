Heute im TV: Marvels härtester und coolster Film und wir hoffen, dass die Neuauflage auch nur annähernd da rankommt

Heute könnt ihr im TV einen der härtesten Streifen aus dem Hause Marvel sehen. Solche Filme wurden dort schon lange nicht mehr gemacht, das soll sich aber ändern.

Marvel-Filme gibt es seit dem Start des MCU (Marvel Cinematic Universe) fast wie Sand am Meer. Aber auch davor konnten wir uns schon an der einen oder anderen Verfilmung von Marvel-Comics erfreuen. Nur wenige kommen an Blade heran – wenn überhaupt. Den wohl härtesten und mit Sicherheit coolsten Marvel-Streifen könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen.

Darum geht's in Blade, unserem heutigen TV-Tipp

Blade (Wesley Snipes) ist der Daywalker, weil seine schwangere Mutter kurz vor der Geburt von einem Vampir gebissen wurde. Das heißt, dass wir es hier mit einem Halb-Vampir zu tun haben, der auch bei Tageslicht durch die Gegend laufen kann, ohne das Zeitliche zu segnen. Nichtsdestotrotz braucht er eigentlich Blut zum Überleben und hasst die Blutsauger dafür. Also hat er sich das Ziel gesetzt, sie zu bekämpfen.

Auf seinem überaus blutigen Rachefeldzug bekommt es Blade mit dem Vampir Deacon Frost (Stephen Dorff) zu tun. Der will die alte Blutgottheit La Magra zum Leben erwecken und so die Weltherrschaft an sich reißen. Dafür benötigt er allerdings das Blut des Daywalkers und der wird es ihm mit Sicherheit nicht freiwillig zur Verfügung stellen. Ganz im Gegenteil.

Blade war schon vor dem MCU unendlich cool und soll ein Reboot bekommen

Blade ist ganz anders, als die Marvel-Filme, die wir heute so gewöhnt sind: Hier raven haufenweise Vampire in einem Schlachthof, bei dem aus Wassersprinklern Blut von der Decke regnet. Bis der Daywalker auftaucht, ihnen den Spaß verdirbt und der Party mit Pumpgun, Katana und Wurfsternen ein jähes Ende bereitet. Wesley Snipes füllt die Rolle perfekt aus und das saucoole Spektakel macht einfach nur Spaß.



Der Erfolg zog zwei deutlich weniger spannende Sequels nach sich und soll jetzt im Idealfall mit einer Neuauflage wiederholt werden. Das Blade-Reboot steckt allerdings schon seit Jahren in der Produktionshölle fest. Ursprünglich sollte der Streifen mit Mahershala Ali als Blade schon 2023 im Kino starten. Aktuell gibt es ein Release-Datum im Jahr 2025, aber ob das klappt, bleibt fraglich.

Ebenso fraglich bleibt, ob eine Neuauflage des Marvel-Klassikers unter dem Disney-Banner überhaupt wieder so hart wie das Original aus dem Jahr 1998 werden kann. Der erste Blade hatte eine FSK 18-Freigabe und das wird mit Disney wohl kaum erneut zu machen sein. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass das Reboot kommt und dann ähnlich cool wird wie früher. Mehr dazu:

3 Gründe, warum Blade nicht in Disneys MCU passt

TV oder Stream: Wann und wo kommt Blade?

Den ersten Blade-Film mit Wesley Snipes könnt ihr euch am heutigen Montag, den 18. März um 23:45 Uhr auf kabel eins ansehen. Eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht, und zwar um 3:40 Uhr. Allerdings handelt es sich bei beiden Ausstrahlungen um eine gekürzte Fassung. Ab 18 ist sie aber trotzdem noch (via: TV Spielfilm ).



Bei den üblichen Verdächtigen könnt ihr Blade aber auch online leihen oder kaufen. Amazon Prime, Apple TV, Magenta TV, Maxdome oder Google Play haben Blade im Angebot.



