Heute im TV: Monströses Fantasy-Abenteuer mit Hugh Jackman, auf dessen Fortsetzung wir seit 20 Jahren warten

Hugh Jackman hat nicht nur in den X-Men-Filmen mitgespielt. Heute Abend kommt sein größter Fantasy-Blockbuster im Fernsehen. Leider ist aus der Horror-Action nie eine Filmreihe geworden.

Mit Wolverine hat Hugh Jackman die eine große Rolle gefunden, die ihn bis ans Ende seiner Karriere definieren wird. In neun (!) X-Men-Filmen war er im Laufe der vergangenen zweieinhalb Dekaden zu sehen. Dieses Jahr im Juli kehrt er sogar in einem Crossover mit Deadpool als grimmiger Mutant auf die große Leinwand zurück.

Wolverine ist jedoch nicht die einzige ikonische Rolle in Jackmans Schaffen. In den 2000er Jahren angelte er sich einen weiteren namhaften Part: Van Helsing. In dem gleichnamigen Film von Stephen Sommers (Die Mumie) verkörpert er den legendären Vampirjäger, der es gleich mit einer ganzen Reihe an Horror-Monstern zu tun bekommt.

Heute Abend könnt ihr Van Helsing im TV schauen.

Fantasy-Exzess mit Hugh Jackman: Van Helsing ist fast schon der Avengers der Universal-Monster-Filme

Die Geschichte von Van Helsing ist lose inspiriert von klassischen Monster-Geschichten und natürlich Bram Stokers Dracula, wo die Figur das erste Mal auftauchte. In dem Film ist Helsing im Auftrag des Vatikans unterwegs, um zwielichtige Gestalten in ihre Schranken zu weisen. Gleich zu Beginn legt er sich mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Van Helsing schauen:

Van Helsing - Trailer (Deutsch)

Es dauert nicht lange, bis wir den Schauplatz wechseln: Von Paris gelangen wir nach Rom, ehe wir uns in den Schatten von Transsylvanien wiederfinden. Eine uralte und urböse Kreatur treibt hier ihr Unwesen. Zum Glück erhält Van Helsing Unterstützung von der tapferen Anna Valerious (Kate Beckinsale) und dem Mönch Cal (David Wenham).

Sommers verwandelt Van Helsing in eine aufregende Mischung aus Fantasy- und Horror-Elementen. Dazu mixt er eine Prise Action und Abenteuer und führt uns einmal durchs Archiv der vertrauten Universal-Monster-Geschichten – inklusive einer Schwarz-Weiß-Sequenz, die den Frankenstein-Mythos in schaurigen Bildern entfesselt.

Van Helsing bündelt in einem Film all das, was das Dark Universe nach Marvel-Vorbild werden wollte. Zu schade, dass Jackmans Helsing keine eigene Filmreihe anstoßen konnte. Dieser explosive Fantasy-Kracher mit seiner unschuldigen CGI-Lust und der Hingabe zu gotischen Albtraumbildern hätte definitiv eine zweite Chance verdient.

Wann läuft Van Helsing im TV?

Van Helsing läuft heute Abend, am 13. März 2024, um 20:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Eine Wiederholung hat der Sender nicht eingeplant. Dafür könnt ihr den Film alternativ bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen. Mit diversen Kauf- und Leihoptionen gibt es Van Helsing auch bei Amazon und Co.

