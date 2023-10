Heute im TV: Näher als in diesem Thriller-Meisterwerk ist Tom Hardy nie an einen James Bond-Film herangekommen

Tom Hardy als James Bond? Das werden wir vermutlich niemals erleben. Dennoch hat er in einem herausragenden Agenten-Thriller mitgespielt. Heute Nacht läuft er im Fernsehen.

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage beschäftigt gerade sehr viele Menschen in Hollywood. Kaum hatte sich Daniel Craig von 007 verabschiedet, gab es Gerüchte hinsichtlich seiner Nachfolge. Viele Fans wünschen sich Venom-Star Tom Hardy als neuen Bond. Ausgehend vom aktuellen Stand wird das allerdings nie passieren.

Im Lauf der vergangenen Jahre hat es Hardy dennoch in einige Filme geschafft, die ihn zumindest in die Nähe von James Bond rücken. Hardy gehörte u.a. zum Cast von Inception, bei dem sich Regisseur Christopher Nolan sehr von der Agentenreihe hat inspirieren lassen. Noch besser ist der Agenten-Thriller Dame, König, As, Spion.

Dame, König, As, Spion ist der beste Agentenfilm mit James Bond-Wunschkandidat Tom Hardy

Bei Dame, König, As, Spion handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von John le Carré, der bekannt für seine Agentengeschichten im Kalten Krieg ist. Die Handlung dreht sich um den Spion George Smiley (Gary Oldman), der 1973 aus dem Ruhestand zurückkehrt, um einen Doppelagenten aufzuspüren.



Hier könnt ihr den Trailer zu Dame, König, As Spion schauen:

Dame, König, As, Spion - Trailer (Deutsch) HD

Hardy übernimmt in dem Film die Rolle des jungen Agenten Ricki Tarr, der immer tiefer hineingezogen wird in ein Netz aus Lügen und Verrat. Was Dame, König, As, Spion dabei besonders stark macht: Der Film ist nicht als krachender Hollywood-Blockbuster inszeniert. Stattdessen folgen wir den Ereignissen in präzisen, unterkühlten Bildern.

Regisseur Tomas Alfredson bricht den Agentenfilm auf seine trostlosesten und einsamsten Bestandteile herunter. Stellt euch James Bond ohne Explosionen und exotische Kulissen vor. In Dame, König, As, Spion existieren nur misstrauische Blicke und eine Kälte, die selbst Timothy Daltons knallharten Bond vor Ehrfurcht zittern lässt.

James Bond-Ersatz: Wann läuft Dame, König, As, Spion im TV?

Dame, König, As, Spion läuft heute Abend, am 31. Oktober 2023, zur späten Stunde um 00:00 Uhr im hr. Die Ausstrahlung geht bis 01:55 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Falls ihr nicht so lange wach bleiben wollt, könnt ihr den Film alternativ bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

