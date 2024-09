Heute im TV: Neuerfindung von absolutem Fantasy-Kult, die deutlich besser ist als ihr Ruf

Das Reboot wurde seit seiner Ankündigung heftig kritisiert, ist aber letztlich viel besser geworden, als viele Fans des kultigen Fantasy-Originals befürchteten.

Die Aufregung war relativ groß, als das Ghostbusters-Reboot angekündigt wurde. In erster Linie wohl einfach nur deshalb, weil die alte Garde aus den 1980ern nicht mehr in den Hauptrollen zu sehen war. Stattdessen bringt das neue Ghostbusters frischen Wind in das Kult-Franchise – und ist viel besser als sein Ruf. Ihr könnt euch davon heute im TV überzeugen.

Darum geht's in Ghostbusters, unserem heutigen Fantasy-TV-Tipp

In New York sind schon wieder die Geister los. 30 Jahre nach den Ereignissen von damals bekommen es vier komplett neue Personen mit der fiesen Invasion zu tun. In die Fußstapfen der ursprünglichen Geisterjäger treten dieses Mal Erin Gilbert (Kristen Wiig), Abby Yates (Melissa McCarthy), Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) und Patty Tolan (Leslie Jones). Unterstützung bekommen sie von Kevin (Chris Hemsworth), der zumindest sein Bestes gibt.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und kleineren Geisterbegegnungen bekommen es die neuen Geisterjägerinnen dann auch direkt mit einem richtig dicken Fisch zu tun. Ein missverstandener Hausmeister bastelt Maschinen, mit denen Geister angelockt werden können. Es kommt aber noch schlimmer: Ein ganz besonders fieses Gespenst kann sogar Besitz von Menschen ergreifen.

Die Ghostbusters-Wiedergeburt ist viel besser, als ihr wahrscheinlich denkt

Wer kein generelles Problem mit Frauen und Veränderung hat, dürfte auch bei diesem Streifen voll und ganz auf seine oder ihre Kosten kommen. Ja, die alte Generation der Geisterjäger wurde abgelöst und nein, das macht den Film nicht automatisch schlecht. Im Gegenteil, es tut der Reihe durchaus gut, dass sich hier vier richtig witzige Frauen austoben können – und der nicht minder unterhaltsame Sidekick Chris Hemsworth.

Das Spektakel ist aber nicht nur einfach witzig, sondern auch noch spannend und tricktechnisch sowieso über jeden Zweifel erhaben. Wer also ein leichtfüßiges und höchst unterhaltsames Abendprogramm sucht, wird hier bestens fündig.

Ähnlich unterhaltsamer Fantasy-Spaß wurde auf Apple TV gestreamt, aber wir haben leider schlechte Neuigkeiten für euch in diesem Zusammenhang: Nachdem Fans 43 Jahre auf diese Fantasy-Rückkehr gewartet haben, wurde sie jetzt nach nur einer Staffel abgesetzt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Ghostbusters?

Ihr könnt euch die gruselig angehauchte Fantasy-Komödie am heutigen Samstag, den 21. September um 20:15 Uhr bei VOX ansehen. Die Wiederholung läuft dann am Sonntag um 14:50 Uhr.

Selbstverständlich gibt es den Streifen auch im Stream. Beispielsweise kann er bei MagentaTV kostenlos geliehen oder bei WOW im Streaming-Flatrate-Abo angesehen werden. Aber auch on demand steht er bei Amazon und Co. zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.