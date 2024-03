Heute im TV: Niemand hat an diese Sci-Fi-Fortsetzung geglaubt, aber sie wurde ein absolutes Meisterwerk

Heute läuft die Fortsetzung eines absoluten Ausnahme-Sci-Fi-Films im TV. Sie kommt überraschend nah ans Original heran, womit im Vorfeld wohl nur Wenige gerechnet hätten.

Sci-Fi-Filme gibt es wie Sand am Meer, aber nur den wenigsten davon ist es vergönnt, Kultstatus zu erreichen. Aber es gibt sie eben doch, die Ausnahmen wie Blade Runner. Dass dann nach 30 Jahren sogar noch ein würdiger Nachfolger dazu erscheint, der die Geschichte angemessen fortsetzt, grenzt fast an ein Wunder. Ihr könnt es heute Abend im TV in Form von Blade Runner 2049 selbst erleben.

Meisterhafte Sci-Fi-Fortsetzung: Darum geht's in Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford

Im Los Angeles des Jahres 2049 sieht es immer noch düster, neonleuchtend und verregnet aus. Auch sonst hat sich 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Blade Runner-Films nicht allzu viel verändert. Die Gesellschaft steht immer noch kurz vor dem Abgrund und einige Wenige wissen, was wirklich gespielt wird.

In all dem undurchsichtigen Zwielicht erleben wir, wie der Replikantenjäger K (Ryan Gosling) versucht, seinen vor dreißig Jahren verschollenen Ex-Kollegen namens Deckard (Harrison Ford) zu finden. Dabei kommt er natürlich den Mysterien aus dem Original-Film auf die Spur und erlebt die eine oder andere Überraschung.

Sony Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 hat das Unmögliche geschafft und Ridley Scotts Sci-Fi-Meisterwerk gelungen fortgesetzt

Bei Filmen wie dem Mega-Sci-Fi- und Cyberpunk-Klassiker Blade Runner von Ridley Scott kann eine Fortsetzung fast nur alles falsch machen. Zu groß ist der Kult, zu wohlig sind die nostalgischen Erinnerungen an das Original, ein Kind seiner Zeit. Aber Regisseur Denis Villeneuve (Dune) hat es sehr gut hinbekommen, den ersten Film nicht einfach nur zu wiederholen oder das Erbe zu beschmutzen, sondern etwas Eigenständiges und doch Passendes zu finden.

Dabei hilft natürlich Hauptdarsteller Ryan Gosling, der hier ähnlich stoisch wie in Drive zu Werke geht. Auch Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright oder Dave Bautista passen wie die Faust aufs Auge in dieser Neubearbeitung des berühmt-berüchtigten Replikanten-Themas. Dass Harrison Ford nach all der Zeit erneut auftaucht, setzt dem Ganzen dann natürlich das Sahnehäubchen auf.

Aber auch die Bilder oder der Soundtrack müssen sich keinesfalls vor dem Original verstecken. Hier bekommen Fans ziemlich genau das, worauf sie hoffen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Blade Runner 2049?

Blade Runner 2049 kommt heute, am 29. März um 22:20 Uhr auf RTL2. Mit Werbung läuft der Sci-Fi-Streifen dann bis um 1:30 Uhr. Nur wenig später wird dann die Wiederholung gezeigt, die um 3:15 Uhr beginnt.

Ansonsten könnt ihr euch Blade Runner 2049 aber natürlich auch online ansehen, und zwar zum Beispiel bei Magenta TV, Apple TV, Amazon, Google oder Maxdome.



