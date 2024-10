Heute im TV: Packender Gefängnisausbruch-Thriller mit Daniel Radcliffe, der auf unfassbar wahrer Geschichte basiert

Daniel Radcliffe zeigt in diesem Thriller, auf welch kreative Art man aus dem Gefängnis ausbrechen kann. Die unglaubliche Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten und kommt heute im TV.

Beinahe spurlos schaffte es der politische Aktivist Tim Jenkins im Thriller Flucht aus Pretoria aus dem Gefängnis in Südafrika auszubrechen, mit einer Methode, die man so wohl noch nicht im Film gesehen hat. Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe überzeugt in der Verfilmung der wahren Geschichte und einer äußerst kreativen Flucht, die heute im TV läuft.



Flucht aus Pretoria im TV: Darum geht es in dem Thriller mit Daniel Radcliffe

In den 70er Jahren stürzt das Apartheid-Regime Südafrika ins Chaos. Jeder, der sich dem staatlich verordneten Rassismus widersetzt, wird inhaftiert. So auch die beiden Aktivisten Tim Jenkins (Radcliffe) und Stephen Lee (Daniel Webber), die für ihre Aufständischen-Aktionen zu 12 und 8 Jahren Haft verurteilt werden. Doch die beiden sind entschlossen, aus Pretoria auszubrechen und haben dafür detaillierte Pläne.

Daniel Radcliff arbeitete eng mit Tim Jenkins zusammen

Der wahre Tim Jenkins verarbeitet seine Erlebnisse in dem 2003 erschienen Buch Inside Out: Escape from Pretorai Central Prison, das für Regisseur und Drehbuchautor Francis Annan als Grundlage diente. Wie Jenkins in einem Interview mit Metro berichtet, ist er äußerst zufrieden mit der Umsetzung seiner Geschichte.

Auch Radcliffe habe sich sehr ins Zeug gelegt. Der erst kürzlich mit dem wichtigsten Theaterpreis ausgezeichnete Schauspieler habe am Set in Australien oft mit Jenkins zusammengesessen und ihn über bestimmte Szenen ausgefragt.

Wir haben ziemlich eng zusammengearbeitet und er wollte wissen, was er betonen sollte. Ihm war sehr daran gelegen, die Stimmung und, na ja, mich, schätze ich, so genau wie möglich darzustellen.

Dennoch habe der Film keine großen Emotionen in dem abgeklärten Verurteilten hervorgerufen: "Für mich war es einfach nur wie ins Kino zu gehen." Die Einstellung passt zu dem Mann, der den original Meißel, der damals ein wichtiges Werkzeug für seinen Ausbruch war, weiterhin völlig unsentimental für Handwerken benutzt.

Auf welch kreative Weise Jenkins und Lee ausgebrochen sind, könnt ihr heute im TV sehen. Neben der filigranen Planung des Ausbruchs ist vor allem im letzten Drittel des Thrillers Nervenkitzel angesagt, denn mehr als einmal steht das riskante Vorhaben auf der Kippe.

Wann kommt Flucht aus Pretoria mit Daniel Radcliffe im TV?

Der Ausbruchsthriller läuft am heutigen Dienstag, dem 01. Oktober um 20:15 Uhr auf Tele 5. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 02. Oktober um 03:10 Uhr.

Flucht aus Pretoria bei Amazon Prime Video * streamen



Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Flucht aus Pretoria jederzeit bei Amazon kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.