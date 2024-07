"So gut werde ich es nie wieder haben": Daniel Radcliffe gewinnt wichtigen Preis und Co-Star bricht in Tränen aus

Die Rede von Harry Potter-Star Daniel Radcliffe bei den diesjährigen Tonys im Juni rührte gleich mehrere Leute zu Tränen.

Seit Harry Potter und der Stein der Weisen hat sich Daniel Radcliffe vom Jungtalent zu einem geachteten Schauspieler gemausert. Neben einigen Preisen für seine Leistungen vor der Kamera konnte er auch einige Nominierungen für Theaterpreise einheimsen.

Den wichtigsten Theaterpreis, den Tony, durfte er dieses Jahr sogar mit nach Hause nehmen. Die Preisverleihung fand Mitte Juni statt.

Für diese Rolle gewann Daniel Radcliffe den “Theater-Oscar”

Der Tony Award wird seit 1947 jährlich vergeben und ist der wichtigste US-amerikanische Theater- und Musicalpreis. Er wird mit den Oscars, Emmys und Grammys gleichgesetzt. Dabei werden sie ausschließlich für Broadway-Stücke des jeweils vergangenen Jahres verliehen.

Daniel Radcliffe war von 2022 bis 2023 in dem Musical Merrily We Roll Along (das gerade verfilmt wird) zu sehen. Darin geht es um die Freundschaft zwischen drei Menschen und ihren Herausforderungen innerhalb von 20 Jahren. Das Besondere dabei ist, dass die Geschichte chronologisch rückwärts erzählt wird.

Daniel Radcliffe spielte Charley, einen jungen Mann, der von seinem Freund Frank (Mindhunter-Star Jonathan Groff) zugunsten einer Karriere als Hollywood-Produzent zurückgelassen wird. Für seine Darstellung erhielt Radcliffe den Tony als Bester Nebendarsteller in einem Musical. Auch Jonathan Groff durfte sich über den Preis als Bester Hauptdarsteller in einem Musical freuen

Daniel Radcliffe bedankt sich – und alle weinen

Daniel Radcliffe war sehr aufgeregt, als er seine Rede hielt. Er sprach schnell und versuchte, nicht zu weinen – aber das gelang ihm kaum. Hier könnt ihr euch die emotionale Dankesrede ansehen:

Allen voran bedankte sich Daniel Radcliffe bei dem Cast und seinen Co-Stars, die ihm die Arbeit auf der Bühne so leicht gemacht hätten:

Ich muss in dieser Show nicht wirklich spielen, ich muss nur beobachten und alles fühlen, was ich fühlen möchte. So gut werde ich es nie wieder haben.

Während seiner Rede schwenkte die Kamera zu Co-Star Jonathan Groff. Ihm flossen die Tränen aus den Augen, während er tief bewegt zu Radcliffe sah.

Zum Schluss bedankte Radcliffe sich noch bei seinen Eltern sowie seiner Partnerin Erin, die 2023 das gemeinsame Kind zur Welt brachte. Vor lauter Aufregung und Freude wäre er nach der Rede auf der Bühne beinahe noch in die falsche Richtung gelaufen.