Heute im TV: Packender Sci-Fi-Kracher ist völlig zu Unrecht gefloppt – und Hauptdarsteller Karl Urban weiß auch genau, warum

Heute Abend könnt ihr eine richtig düstere Sci-Fi-Perle im Fernsehen schauen. Gezeigt wird der Action-Kracher Dredd mit Karl Urban in der Hauptrolle, der im Kino leider unterging.

Als Comicfigur treibt der grimmige Sci-Fi-Cop Judge Dredd schon seit den 1970er Jahren sein Unwesen. 1995 wurde er von Sylvester Stallone im gleichnamigen Kinofilm verkörpert. Als die Marke knapp zwei Dekaden später abgestaubt und erneut auf die große Leinwand gebracht werden sollte, ist jedoch kaum jemand im Kino erschienen.



Der Dredd-Film aus dem Jahr 2012 floppte an den Kinokassen. Weder die knallige Action noch das brillante 3D konnten große Massen zum Kauf eines Tickets bewegen. Bei einem Budget von 30 bis 45 Millionen US-Dollar spielte das von Herr der Ringe-Star Karl Urban angeführte Reboot nur 41 Millionen US-Dollar wieder ein.



Heute im TV: Dredd läuft heute Abend um 22:15 Uhr auf RTL ZWEI. Die Wiederholung folgt nachts um 01:50 Uhr.

Geflopptes Sci-Fi-Highlight: Karl Urban nennt den Grund, warum Dredd im Kino gescheitert ist

Obwohl Dredd als finanzielle Enttäuschung in die Geschichtsbücher Hollywoods einging (wer solche Summen investiert, erwartet sich mindestens das Zwei- bis Dreifache als Einspielergebnis), hat der Film in den vergangenen Jahren eine sehr loyale Fangemeinde gefunden, die auf eine Fortsetzung mit Urban in der Hauptrolle hofft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dredd schauen:

Dredd - Trailer (Deutsch) HD

Urban selbst weiß genau, warum der Film im Kino floppte. Im Interview mit Den of Geek erklärte er 2016:

Der Film war kein Fehlschlag. Tatsächlich waren die Kritiken sehr gut. [Dredd] hat es nur nicht geschafft, an den Kinokassen zu überzeugen. Aber wie scheitert ein Film, der bei Rotten Tomatoes 78 Prozent positive Bewertungen einfährt? Das liegt daran, dass das Publikum nicht Bescheid wusste. Niemand wusste, dass der Film veröffentlicht wird. Dredd steht für ein Versagen im Marketing, nicht im Filmemachen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Ende 2022 erreichte uns die Nachricht, dass nach über einem Jahrzehnt die Fortsetzung doch noch umgesetzt werden soll . Wenn alles nach Plan läuft, kehrt Urban in Dredd 2 zurück. Wir hoffen sehr, dass es dieses Mal wirklich klappt, denn der erste Teil ist einer derüberhaupt.

Die Handlung von Dredd spielt fast ausschließlich in einem futuristischen Wolkenkratzer. Wir kommen am Anfang unten durch die Tür rein und kämpfen uns zusammen mit Urban von einem Stockwerk ins nächste. Aus dieser einfachen Prämisse entsteht ein wuchtiges, kompromissloses und zum Teil sogar berührendes Actionfeuerwerk.

