Marvel-Star Elizabeth Olsen wird zur Axt-Mörderin: Erster Trailer zur neuen Thriller-Serie mit unfassbarer wahrer Geschichte

Schon bald startet mit Love & Death die neue Serie mit Marvel-Star Elizabeth Olsen in der Hauptrolle. Jetzt gibt's den ersten Trailer zur Serie über einen realen Axtmords.

Ein Vorstadt-Idyll. Eine scheinbar perfekte Hausfrau mit düsteren Geheimnissen. Nein, das neue Projekt von Elizabeth Olsen ist nicht die 2. Staffel des Marvel-Hits WandaVision, sondern die True-Crime-Serie Love & Death. Und diese erzählt eine unfassbar grausame sowie sehr reale Geschichte. Wir haben für euch den Trailer zur neuen Serie.



41 Axt-Hiebe: Im Trailer zu Love & Death wird Elizabeth Olsen zur Mordverdächtigen

Love and Death - S01 Trailer (English) HD

Für die HBO Max-Serie übernimmt Elizabeth Olsen die Rolle der Candy Montgomery. Diese führt in den späten 70er Jahren eine unaufgereges Vorstadtleben in Texas mit ihrem Ehemann Pat (Patrick Fugit). Eines Tages lernt sie in der Kirche die Lehrerin Betty (Lily Rabe) kennen, mit der sie sich anfreundet. Dann aber nimmt die Geschichte eine grausame Wendung.

Nachdem Candy eine Affäre mit Bettys Ehemann Allan (Jesse Plemons) beginnt, wird die Betrogene eines Tages brutal ermordet aufgefunden. Jemand tötete sie mit 41 Axt-Hieben. Könnte die unscheinbare Candy tatsächlich so eine abscheuliche Tat begangen haben?

HBO Max Elizabeth Olsen in Love & Death

Love & Death beleuchtet ein reales Verbrechen, welches sich im Jahr 1980 zugetragen hat. Geschrieben wurde die Serie vom profilierten Serienschöpfer David E. Kelley. Dieser zeichnete in den vergangenen Jahren für zahlreiche packende Serien, wie Big Little Lies, The Undoing oder auch die Netflix-Serien Anatomie eines Skandals sowie The Lincoln Lawyer verantwortlich.

Elizabeth Olsen wird allerdings nicht das einzige bekannte Marvel-Gesicht in der Serie sein. Zur namhaften Besetzung gehören unter anderem auch Krysten Ritter (Jessica Jones), Tom Pelphrey (Iron Fist), Brian d'Arcy James (Hawkeye) und Elizabeth Marvel (Helstrom).

Wann startet die True Crime-Serie Love & Death mit Elizabeth Olsen?

In den USA geht das Crime-Drama bereits am 27. April 2023 beim Streaming-Dienst HBO Max an den Start. Insgesamt besteht die Miniserie aus 7 Episoden. Wann und wo Love & Death in Deutschland zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Während wir hierzulande also noch etwas auf den Start von Elizabeth Olsens neuer Serie warten, könnt ihr in der Zwischenzeit auf Disney+ eine weitere Verfilmung * der Geschichte von Candy Montgomery streamen. Dort findet ihr die Serie Candy: Tod in Texas mit Jessica Biel in der Rolle der potenziellen Axtmörderin.

