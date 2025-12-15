Heute im TV: Perfekter Action-Ersatz für Matrix- und John Wick-Fans, der eine große Kontroverse auslöste

Heute läuft ein Action-Film im TV, der vielen Matrix- und John Wick-Fans gefallen wird. Seine Poster lösten eine hitzige Debatte über die Verherrlichung von Gewalt aus.

Hinter der Fassade der Realität bestimmt eine Geheimgesellschaft von Auftragskillern die Geschicke der Menschheit. Das ist, kurz zusammengefasst, die Prämisse von Wanted, der heute um 22.20 Uhr auf Vox läuft. Viele Fans von John Wick oder Matrix wird die Story des Actionfilms begeistern. Beim Kinostart hagelte es allerdings Beschwerden über die Poster des Films, die einige für gewaltverherrlichend hielten.

Heute im TV: Action-Kracher für Matrix- und John Wick-Fans, der umstrittene Story erzählt

Wanted dreht sich um den Bürohengst Wesley Gibson (James McAvoy), der eines Tages mit dem Erbe seines unbekannten Vaters konfrontiert wird: als Auftragskiller für die sogenannte Weber-Gesellschaft hat sein alter Herr den Lauf der Welt beeinflusst, bis er von einem Verräter ermordet wurde. Wesley hat dessen Fähigkeiten geerbt und soll von seiner Kollegin Fox (Angelina Jolie) im Töten ausgebildet werden, um sich für den Mord an seinem Vater zu rächen.

Was für manche nach einer packenden Action-Story klingt, bewegte sich für andere deutlich über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus: in Großbritannien wurden Poster des Films verboten, die den Schriftzug "Vor sechs Wochen war ich genau wie ihr" enthielten. Mehrere Menschen hatten sich darüber beschwert, dass die Plakate den Lebenswandel eines Mörders glorifizierten und dessen Ausübung von Gewalt verherrlichten (via The Guardian ).

Den Erfolg des Films konnten die Einwände der britischen Bevölkerung nicht negativ beeinflussen. Wanted spielte bei einem Budget von 75 Millionen Dollar knapp 343 Millionen wieder ein (via The Numbers ).



Bei der Kritik kam der Blockbuster im Durchschnitt gut an, wie auch Rotten Tomatoes zeigt. Die Konsensmeinung der Kritiker:innen dort spricht von "stylischer, energetischer Popkorn-Kost" mit einer "absurd überzogenen Geschichte". Ein zweiter Teil ist laut ScreenRant seit mittlerweile 17 Jahren im Gespräch, bekam bisher aber nie grünes Licht von den Produktionsstudios.

