Heute im TV: Rache-Action mit Vin Diesel gipfelt in einer unfassbar schockierenden Szene

Einer der brutalsten Vin Diesel-Filme läuft heute im TV. Gerade Anhänger seiner gemütlicheren Fast & Furious-Blockbuster wird dabei eine Szene schockieren.

Action-Aficionado Vin Diesel hat in seiner Karriere einige sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Und das obwohl sein größter Sci-Fi-Auftritt eigentlich von einem "Riesenarsch" besetzt werden sollte. Doch mit den harmlosen CGI-Effekten und lieblichen Familienwerten des letzten Fast & Furious scheint der Star fast in einer Ära der Sanftmut angekommen. Das war zu Zeiten von Extreme Rage noch anders: Inbesondere eine Szene zeigt das sehr deutlich. Der Rache-Thriller läuft heute im TV.

Rache-Feldzug im TV: Action-Szene wird einige Vin Diesel-Fans schocken

Dabei hört sich die Geschichte von Extreme Rage (2003) eigentlich nach nichts an, was man nicht schon häufiger gesehen hätte: Die Frau des DEA-Agenten Sean Vetter (Vin Diesel) wird von den Häschern eines Drogen-Barons brutal ermordet. Sean schwört Rache, gibt seine Marke ab und macht mithilfe seines Kollegen Demetrius (Larenz Tate) Jagd auf die Unholde.

Achtung, Spoiler!

Schaut euch hier den Trailer zu Extreme Rage an:

Extrame Rage - Trailer (Deutsch) HD

Dabei gerät er schließlich auch an den mutmaßlichen Mörder seiner Frau. In der folgenden Szene zeigt sich, wie weit Diesels heutige Blockbuster-Unterhaltung von manch damaligen Action-Streifen entfernt ist: In einer schockierenden Sequenz prügelt Sean den Mann zu Tode.

Während das die FSK-18-Fraktion kaum tangieren wird, dürften einige Vin Diesel-Fans von der Szene erschreckt sein. Schließlich besteht die Filmografie des Schauspielers, obgleich vielseitig, häufig aus den guten Jungs: harte Schale, rauer Kern. Top Familientyp. Selbst sein Ultra-Antiheld Riddick ist im Grunde nur eine Variation davon.

Hier ist das anders: Sean Vetter wird buchstäblich von seiner Wut aufgefressen und macht dem deutschen Filmtitel Extreme Rage (engl. A Man Apart) alle Ehre. Er verdammt sich selbst viel schlimmer als selbst die nihilistischsten anderen Rollen des Schauspielers.

Ob die Härte einer solchen Figur dem Rollenprofil Diesels nun schauspielerische Tiefe verleiht, sei dahingestellt. Er selbst scheint mit Corona-Bier und Barbecue seine Altersmilde sehr zu genießen.

Wann läuft Extreme Rage mit Action-Star Vin Diesel im TV?

Extreme Rage kommt heute um 23.00 Uhr auf Kabel 1. Die Regie führte F. Gary Gray und neben Vin Diesel spielt unter anderem auch Timothy Olyphant (The Mandalorian) in dem Actionfilm mit.

