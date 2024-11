Heute im TV: Rasanter Abenteuerfilm mit viel Humor und tollen Effekten, der zu Unrecht vergessen ist

Im heutigen TV-Tipp wird nicht nur eine Mumie zum Leben erweckt. Der französische Abenteuerfilm bietet eine rasante Geschichte und eine furchtlose Heldin, die es zu unterhalten versteht.

Die Comicverfilmung Adèle und das Geheimnis des Pharaos von Regisseur Luc Besson (Léon – Der Profi, Das fünfte Element) hätte Potenzial für eine ganze Reihe gehabt. Mit viel Humor begleiten wir die Reporterin Adèle, die sich furchtlos sprechenden Mumien und lebendig gewordenen Dinosauriern stellt. Das rasante Abenteuer läuft heute im TV.

Adèle und das Geheimnis des Pharaos im TV: Lustiges Kriminal-Abenteuer mit lebender Mumie

Während die furchtlose Reporterin Adèle (Louise Bourgoin) Anfang des 20. Jahrhunderts eine Mumie in einem Pharaonengrab findet, forscht ihr Mentor Professor Esperandieu (Jacky Nercessian) in Paris an einer geheimen Formel. Die sorgt dafür, dass verstorbene Materie wiederbelebt wird, darunter auch ein Flugsaurier, der im Naturkundemuseum sogleich aus seinem Ei schlüpft und für Chaos sorgt. Mit der Mumie im Gepäck kehrt Adèle nach Paris zurück, um mehr als nur ihren Mentor zu retten.

Die großen archäologischen Abenteuer mit Humor zu verbinden, hat schon in Die Mumie und Indiana Jones bestens funktioniert. Bei der Verfilmung der Comicreihe Adèles ungewöhnliche Abenteuer setzt Regisseur Luc Besson noch einen drauf und arbeitet die komödiantischen Elemente mit einer Tee trinkenden, überaus höflichen Mumie weiter aus.

Französisches Abenteuerkino: Amélie trifft auf Lara Croft

Eine Mischung aus Amélie und Lara Croft ist bei Rotten Tomatoes zu lesen, bei dem die Kritiker:innen 88 Prozent Zustimmung vergeben. Hervorgehoben wird vor allem die visuelle Schönheit und die Leichtigkeit des Films. Der französische Humor werde bei einigen für Freude sorgen, andere innerlich stöhnen lassen.

In einer anderen Kritik heißt es:

So sehen Comic-Filme aus, wenn sie nicht in 200-Millionen-Dollar-Monstrositäten aufgeblasen werden: freundlich und unheimlich und irgendwie gemütlich, selbst inmitten ungeheuerlicher Eskapaden.

Wem nach einem leichten und lustigen Abenteuer zumute ist, der sollte sich Adèle und das Geheimnis des Pharaos nicht entgehen lassen.

Wann läuft Adèle und das Geheimnis des Pharaos im TV?

Tele 5 zeigt den Abenteuerfilm am heutigen Samstag, den 9. November 2024 um 21:55 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film im TV verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Prime im Abo streamen.

