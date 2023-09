Heute im TV: Richtig beliebter Sci-Fi-Film mit Denzel Washington, der 157 Millionen Dollar einspielte, aber nie fortgesetzt wurde

Am Dienstag strahlt Nitro einen dystopischen Sci-Fi-Blockbuster mit Denzel Washington aus. Der Film war damals ein kleiner Erfolg, bekam aber keine Fortsetzung.

Im Kino räumt Denzel Washington in The Equalizer 3 - The Final Chapter gerade wieder diverse Gegnerhorden aus dem Weg. Vor 13 Jahren musste er dagegen ein Buch hüten, das über das Schicksal der Menschheit in einer postapokalyptischen Zukunft entscheidet. Die Rede ist von The Book of Eli, der am Dienstag im Fernsehen läuft.

Darum geht es in The Book of Eli

In der Story des Sci-Fi-Films spielt Washington den titelgebenden Protagonisten, der im Jahr 2044 ein mysteriöses Buch besitzt, das er mit seinem Leben hütet. In dem postapokalyptischen Setting trifft Eli auf den bösen Carnegie (Gary Oldman), der ihm das Buch abnimmt und ihn zum Sterben zurücklässt. Mithilfe der jungen Solara (Mila Kunis) will der Überlebende zurückschlagen.

An den Kinokassen wurde der Mix aus Sci-Fi und Action für Fans von Mad Max, The Walking Dead, I Am Legend & Co. zu einem moderaten Erfolg. Mit einem Budget von 80 Millionen Dollar spielte The Book of Eli weltweit laut Box Office Mojo 157 Millionen Dollar ein. Eine Fortsetzung bekam der Film aber nicht.

Wann läuft The Book of Eli im TV?

Nitro strahlt den Sci-Fi-Film mit Denzel Washington am 12. September 2023 um 22:15 Uhr aus. Wer da keine Zeit hat, kann The Book of Eli gerade unter anderem im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

