Heute im TV: Richtig gute Neuerfindung einer Abenteuer-Legende, die leider nie fortgesetzt wurde

Heute Abend kommt ein Film im TV, der ein legendäres Abenteuer-Franchise wiederbelebt hat und eigentlich fortgesetzt werden sollte, was aber nie passiert ist.

Noch vor Arcane oder The Last of Us gab es mit dem Tomb Raider-Reboot bereits eine äußerst gelungene Videospielverfilmung. Alicia Vikander und Roar Uthaug hauchten dem Franchise neues Leben ein und ursprünglich sollte der erfolgreiche Streifen auch ein Sequel bekommen. Daraus wurde leider nichts, aber immerhin könnt ihr euch den Film heute im TV gönnen.

Heute im TV: Darum geht's in Tomb Raider mit Alicia Vikander

Lara Crofts reicher Vater ist verschollen und alle halten ihn für tot. Außer seine Tochter, die als taffe Fahrradkurierin arbeitet und sich weigert, das Erbe anzutreten. Bis sie in einer geheimen Grabkammer ihres Vaters seine Aufzeichnungen und eine mysteriöse Videonachricht von ihm findet und sich auf die Suche nach ihm macht.

Ihre abenteuerliche Reise führt die junge Frau auf eine Insel namens Yamatai im pazifischen Ozean. Dort soll die legendäre Königin Himiko über Leben oder Tod geherrscht haben und begraben worden sein. Lara Croft und ihr Schiffskapitän erleiden Schiffsbruch, werden an Land gespült und treffen dort auf den zwielichtigen Expeditionsleiter Mathias Vogel, der ebenfalls nach dem Grabmal sucht.

Warner Bros. Tomb Raider mit Alicia Vikander

Leider wurde die geplante Tomb Raider-Fortsetzung dann doch eingestampft, aber es gibt Hoffnung

Alicia Vikander trat als Lara Croft in die Fußstapfen von Angelina Jolie und das kam bei Fans und Kritik allgemein sehr gut an. Dementsprechend war auch eine Fortsetzung des Films geplant. Die wurde nach einigem Hin und Her im Besetzungskarussell letzten Endes dann aber leider doch komplett eingestampft – zum großen Ärger der Hauptdarstellerin.

Aber das heißt nicht, dass wir in Zukunft gar keine Lara Croft mehr zu sehen bekommen, im Gegenteil: Amazon arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Serien-Adaption des Videospiel-Franchises. Wir wissen auch schon, dass Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) für das Projekt verantwortlich sein soll.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Tomb Raider?

Wer sich das Action-Abenteuer mit Alicia Vikander ansehen will, kann das um 20:15 Uhr auf Vox tun. Es gibt auch eine Wiederholung, und zwar am 1. Juni um 22:25 Uhr.

Ansonsten besteht natürlich wie fast immer auch die Möglichkeit, sich den Spaß online zu Gemüte zu führen. Ihr findet Tomb Raider bei den gängigen Video on Demand-Plattformen wie Maxdome, Magenta TV, Apple TV, Amazon oder Google zum Leihen oder Kaufen. In einer Streaming-Flat ist der Film aktuell nicht enthalten.

