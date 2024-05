Blue Bloods endet: Das soll der wahre Grund für Tom Sellecks verbitterten Kampf um die Serie sein

Blue Bloods soll nach 14 Staffeln enden, was die Stars der Krimiserie nicht ganz wahrhaben wollen. Auch Tom Selleck würde gerne weitermachen – immerhin hat er eine Ranch zu finanzieren.

Im Oktober 2024 geht die zweite Hälfte der 14. Staffel von Blue Bloods - Crime Scene New York im US-Fernsehen über die Bühne. Der Rest vom Schützenfest sozusagen. Mehrere Stars brachten der Absetzung zum Trotz bereits zum Ausdruck, lieber weitermachen zu wollen.

Aber liegt das im Fall von Serienstar Tom Selleck an der Liebe zur Rolle? Oder kommt er ohne den Gig, der ihm 200.000 US-Dollar pro Folge einbringt, in die finanzielle Bredouille?

Blue Bloods-Star Tom Selleck had a ranch, E-I-E-I-O

Vor kurzer Zeit war Selleck in der amerikanischen Morgensendung CBS Sunday Morning zu Gast, für die er auf seine riesige Ranch einlud. Dabei redete er über seine Karriere, wie er beinahe Indiana Jones geworden wäre, wenn es kein Magnum gegeben hätte, und wie er hofft, dass Blue Bloods weitergeht. Auch aus finanziellen Gründen, wie es scheint: "Habe ich fürs Leben ausgesorgt? Ja, aber nicht auf einer 0,25 Quadratkilometer-Ranch."

Selleck zu Gast bei CBS Sunday Morning:

Man bekommt aber den ehrlichen Eindruck, dass Selleck stolz ist auf seine Arbeit und seine erfolgreiche TV-Sendung, die er als drittstärkstes (drehbuchbasiertes) Format beschreibt. Weiter sagt er:

Als Schauspieler verliert man – oder ich zumindest – nie den Eindruck am Ende eines Jobs, dass es mein letzter Job war. [...] Ich mag die Tatsache, dass es keine Entschuldigungen gibt. Man geht einfach zur Arbeit und macht die Arbeit. Und ich habe eine Menge Reverenz für was ich 'die Arbeit' nenne. Ich liebe es und würde es gerne weiterhin tun.

In Deutschland kann man verschiedene Staffeln von Blue Bloods bei WOW, Sky Go und Joyn festnehmen, wenn sie nicht gerade bei kabel eins im Free-TV laufen.

