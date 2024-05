Herr der Ringe-Sensation: Amazons Serie erweckt legendäre Figur zum Leben, die Peter Jackson vor 23 Jahren unterschlug

Ein Traum für Tolkien-Fans wird wahr: In der 2. Staffel wird die Herr der Ringe-Serie einen Figuren-Fanliebling zum Leben erwecken, der bisher bei jeder Verfilmung ausgelassen wurde.

Als heißes Mittelerde-Gerücht wurde es vor zwei Monaten schon gemunkelt, nun ist die Herr der Ringe-Meldung offiziell: Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht holt die übergangene Mittelerde-Figur Tom Bombadil in die 2. Staffel.

Herr der Ringe-Legende Tom Bombadil in Staffel 2 von Die Ringe der Macht gesichtet

Als Peter Jackson vor 23 Jahren Der Herr der Ringe: Die Gefährten veröffentlichte, tilgte er den Hobbit-Abstecher zu Tom Bombadil ebenso aus seinem Film wie der Animationsfilm von Ralph Bakshi es zuvor getan hatte. Vanity Fair bestätigte nun den allerersten filmischen Auftritt der legendenumwoben Tolkien-Figur, die ebenso kauzig wie mächtig ist. Sogar ein Bild, auf dem der rotbärtige Hutträger mit dem Fremden (Daniel Weyman) zu sehen ist, gibt es schon. Gespielt wird Tom Bombadil von Rory Kinnear.

Damit ist wohl auch klar, wer der magische Lehrmeister in Mittelerdes Osten ist, der den als Meteorit abgestürzten Zauberer in Staffel 2 im Kampf gegen Sauron ausbilden soll. Über den Nutzen und die Identität von Tom Bombadil diskutieren Herr der Ringe-Fans dabei seit Langem. Amazons Fantasy-Serie könnte nun ihre eigene Interpretation der Figur beisteuern, die bei Tolkien sogar ein eigenes Buch erhielt: Die Abenteuer des Tom Bombadil *.

Herr der Ringe-Neuzugang in Staffel 2: Wer ist Tom Bombadil?

Im Herr der Ringe-Roman von J.R.R. Tolkien stolpert Frodos Hobbit-Reisegruppe direkt nach dem Auenland-Aufbruch (und vor ihrer Ankunft in Bree) bei der Flucht vor den Schwarzen Reitern in die Gefahren des Alten Waldes. Das mysteriöse Wesen namens Tom Bombadil rettet sie vor den Grabunholden (Barrow-wights) und dem Alten Weidenmann und bewirtet sie als Meister des Waldes mit seiner Frau Goldbeere.



Was Tom Bombadil ist, bleibt dabei stets unklar: Er hat magische Kräfte, scheint aber kein Zauberer wie Gandalf zu sein. Er ist uralt und unwahrscheinlich mächtig, wobei der Ring keinen Einfluss auf ihn ausübt. Trotz seiner Macht hält er sich aus den Mittelerde-Konflikten eher heraus.

Showtime Herr der Ringes erster Tom Bombadi-Darsteller Rory Kinnear

Der britische Schauspieler Rory Kinnear, der Tom Bombadil verkörpert, kennt sich mit mystischen Wesen bereits aus. In der Serie Penny Dreadful spielte er Frankensteins Monster. Außerdem kennt ihr ihn als Tanner aus den James Bond-Filmen Skyfall, Spectre und No Time to Die.

