Heute im TV: Richtig spaßiges Fantasy-Abenteuer, das von Anfang bis Ende für gute Laune sorgt

Sat.1 zeigt heute die gelungene Fortsetzung eines 30 Jahre alten Abenteuer-Franchise. Freut euch auf noch mehr Action, Humor und alte Gesichter, die sich von einer ganz neuen Seite zeigen.

Einen 30 Jahre alten Klassiker in die Gegenwart zu katapultieren, kann nach hinten losgehen. Im Fall von Jumanji ist die Neuauflage allerdings gelungen. Auch der zweite Teil Jumanji: The Next Level, der heute im TV läuft, bietet euch jede Menge Abenteuer-Unterhaltung und einen überaus lustigen Cast.

Jumanji 2 im TV: Darum geht es in der witzigen Fortsetzung

Nachdem Spencer das Videospiel Jumanji heimlich aktiviert hat, kehren auch seine Freunde Martha, Fridge und Bethany wieder in das tödliche Spiel zurück, um ihren Kumpel zu retten. Doch damit sind sie nicht alleine, denn auch Spencers Großvater Eddie (Danny DeVito) und dessen zerstrittener Freund Milo (Danny Glover) landen als neue Avatare im Game. Mit neuen Fähigkeiten, unerwarteten Körperwechseln und einer größeren Bedrohung als je zuvor, wird das Spiel zu einem noch turbulenteren Abenteuer.

Dwayne Johnson glänzt in einer seiner besten Rollen

Äußerlich sehen die Hauptdarsteller Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan aus wie im ersten Teil, doch die Menschen, die in den Avataren stecken, sind andere. Das bringt nicht nur einen neuen Twist in die Fortsetzung, sondern fordert die Schauspieler:innen aufs Neue heraus.

Besonders lustig ist das bei Muskelpaket Johnson, in dessen Körper der griesgrämige Rentner Eddie steckt. Johnson hat sichtlich Spaß daran, sein Rollenprofil zu erweitern und der tattrige Greis steht ihm überraschend gut. Doch damit nicht genug, denn der Körpertausch soll nicht der einzige bleiben, so viel sei schon mal verraten. Ansonsten könnt ihr euch auf jede Menge Abenteuer-Action in verschiedenen Settings freuen, gelungenen Gag-Einlagen und emotionale Momente, die ans Herz gehen.

Nach den beiden großen Kino-Erfolgen warten Fans gebannt auf den dritten Teil, der nach sechs Jahren endlich einen Kinostart bekommen hat und das Finale der Reihe sein könnte.

Wann läuft Jumanji 2 mit Dwayne Johnson im TV?

Jumanji - The Next Level kommt am heutigen Sonntag, den 30. März 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung gibt es einige Tage später am 5. April um 23:30 Uhr. Wer den Film im TV verpasst hat, kann Jumanji 2 unter anderem bei Netflix oder Prime im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.