Heute im TV: Richtig unterhaltsamer Fantasy-Horror mit einer der bizarrsten Ideen aller Zeiten

Heute läuft ein Fantasy-Horror-Kracher mit dem wohl einzigartigsten Vampirjäger aller Zeiten im TV. Kein anderer als der US-Präsident greift hier zum Holzpflock.

Vampir-Horror lebt von frischen Ideen. Und davon bringt Abraham Lincoln Vampirjäger gleich eine Reihe mit. Der Fantasy-Kracher lässt den Präsidenten der vereinigten Staaten (Benjamin Walker) mitsamt Zylinder und ikonischem Bart gegen eine ganze Nation von Langzähnen antreten. Und ist dabei richtig unterhaltsam. Heute läuft er im TV.

Im TV: Fantasy-Horror mit dem ikonischsten Vampirjäger überhaupt

Dabei vermischt er auf vergnügliche Weise die Geschichte Lincolns und der USA mit einer Blutsaugergeschichte. Lincoln wird schon in frühen Jahren durch Vampire seiner Mutter beraubt. Doch erst Vollblut-Vampirjäger Sturgess (Dominic Cooper) zeigt ihm, dass das ganze Land von der Monsterplage befallen ist. Einmal Präsident geworden, zieht Lincoln im amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Langzahn-Brut um Anführer Adam (Rufus Sewell) in den Kampf.

Abraham Lincoln Vampirjäger färbt dabei viele Stationen von Lincolns Leben mit Horror-Elementen ein, etwa die Ehe mit Mary Todd (Mary Elizabeth Winstead) oder die Schlacht bei Gettysburg. Das gerät aber nie zur Geschichtsstunde, sondern bleibt genau das, was der Name verspricht. Ein Fantasy-Kracher mit einer einzigartigen Idee.

Nach 29 Jahren: Disney bringt Fantasy-Horror-Kult im ersten Trailer zurück

Die Verfilmung des Romans von Seth Grahame-Smith kam bei der Kritik nicht gut an (via Metacritic), die vor allem den teils zu ernsten Ton des Horrorfilms beklagte. Aber als kurzweilige Unterhaltung funktioniert er gut. Er hat visuell jede Menge Stil, zieht das Tempo an und bietet viele rasante Action-Sequenzen. Ob ihn je ein US-Präsident gesehen hat, ist nicht bekannt.

Wann läuft Abraham Lincoln Vampirjäger im TV?

Abraham Lincoln Vampirjäger kommt läuft in der heutigen Nacht von Sonntag auf Montag um 0.35 Uhr auf Sat. 1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 4.10 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat er eine Länge von 105 Minuten.

