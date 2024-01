Heute im TV: Riesiges Fantasy-Spektakel, das eine fast 30 Jahre alte Geschichte neu verfilmt und über eine Milliarde einspielte

Dieses uralte Märchen begeistert auch nach Jahrhunderten ein Millionenpublikum. Mit der zweiten Verfilmung der Geschichte konnte Disney wieder einen Riesenerfolg verbuchen und beendete damit auch die Pechsträhne von Will Smith.

Vor fast 300 Jahren wurde Aladin und die Wunderlampe im Rahmen der morgenländischen Geschichtensammlung Tausendundeine Nacht übersetzt und veröffentlicht. 1992 nahm sich Disney der Erzählung an und veröffentliche Aladdin als erfolgreichen Trickfilm. Fast dreißig Jahre später erschien die Realverfilmung Aladdin mit Will Smith als trickreichem Dschinni. Heute Abend läuft das Fantasy-Spektakel im TV.



Darum geht es in der Live-Action Verfilmung von Disneys Aladdin

In der arabischen Stadt Agrabah lebt der geschickte Dieb Aladdin (Mena Massoud), der sich stiehlt, was er zum Leben braucht. Auf einem seiner Streifzüge lernt er die Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen, die sich hinter einer Verkleidung verbirgt. Doch das Leben von Aladdin wird erneut völlig auf den Kopf gestellt, als er von dem Wesir Dschafar (Marwan Kenzari) gefangen genommen wird. Er will Aladdins Fähigkeiten für sich nutzen.

Walt Disney Will Smith als Dschinni

Der Meisterdieb soll aus einer gefährlichen Höhle eine Wunderlampe holen, mit der Dschafar die Herrschaft Agrabahs erlangen will. Doch als Aladdin die Lampe findet, befreit er den Dschinni, der ihm drei Wünsche gewehrt. Klar, dass der Verliebte nur zu seiner Jasmin will, doch Dschafar gibt so schnell nicht auf, und legt alles daran, Aladdin die Lampe zu entreißen.

Aladdin ist Will Smith größter Erfolg

Lange Zeit galt Will Smith als Garant für fulminante Einspielergebnisse und schaffte damit sogar zwei Rekorde. Zwischen Men in Black 2 und Hancock gelang ihm eine Serie, in dem ganze acht aufeinanderfolgende Filme mit ihm auf Platz 1 der US-Kino-Charts landeten. Doch seit 2013 floppte ein Film nach dem nächsten und es wurde still um Will Smith.

Mit der Realverfilmung von Aladdin gelang Will Smith nach einer langen Pechsträhne endlich wieder der große Durchbruch. Denn trotz mäßiger Kritiken spielte Aladdin laut Box Office Mojo weltweit 1,051 Milliarden US-Dollar ein. Zum Vergleich liegen seine zweit- und drittbesten kommerziell erfolgreichsten Filme bei 817,4 Millionen (Independence Day) und 589,4 Millionen (Men in Black).

Wann läuft Aladdin mit Will Smith im TV?

Am heutigen Samstag (13. Januar) läuft Aladdin auf Sat.1 zur Primetime um 20:15 Uhr. Der Sender wiederholt den Disney-Film am Sonntag, dem 14. Januar, um 13:50 Uhr. Die Live-Action Verfilmung kann auch bei Disney+ oder bei Amazon gestreamt werden.

