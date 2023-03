Heute im TV: Robert Downey Jr. brilliert in Action-Komödie des Iron Man 3-Machers, doch die hat nichts mit Marvel zu tun

In Kiss Kiss Bang Bang von Iron Man 3-Regisseur Shane Black spielt Robert Downey Jr. einen Kriminellen, der sich als Schauspieler tarnt. Die unterhaltsame Action-Komödie läuft am Donnerstagabend im TV.

Vor Iron Man 3 drehten Iron Man-Star Robert Downey Jr. und Regisseur Shane Black schon mal einen gemeinsamen Film. Das Regiedebüt Kiss Kiss Bang Bang des Lethal Weapon- und Last Boy Scout-Drehbuchautors läuft am Donnerstagabend um 22:00 Uhr auf Tele 5. Für die Moviepilot-Community zählt die unterhaltsame Krimi-Komödie mit einer Durchschnittswertung von 7,5 zu den besten Robert Downey Jr.-Rollen außerhalb des MCU.

Robert Downey Jr.-Highlight Kiss Kiss Bang Bang mixt Action und Comedy

In der Handlung des Films spielt der Marvel-Star den Kleinkriminellen Harry, der nach einem misslungenen Raubüberfall in einer Casting-Gruppe für einen Kriminalfilm als Schauspieler getarnt untertaucht. Hier ist er so überzeugend, dass er als Detektiv besetzt wird. Um reale Erfahrung zu sammeln, soll er den Privatdetektiv Perry (Val Kilmer) im Alltag begleiten. Der hat aber gar keine Lust auf den unfreiwilligen neuen Partner.

Kiss Kiss Bang Bang lebt von den unterhaltsamen Shane Black-Dialogen. Der Drehbuchautor und Regisseur jongliert auch in seinem Regiedebüt typische Genre-Elemente, um Markenzeichen des Film noir zu parodieren. Neben dem Mix aus Action und Comedy wird der Streifen auch von der witzigen Buddy-Cop-Chemie zwischen Robert Downey Jr. und Val Kilmer getragen.

Der Hauptdarsteller und der Regisseur hatten eine so gute Zeit am Set, dass Black später auch als Marvel-Regisseur angestellt wurde, um die MCU-Fortsetzung Iron Man 3 zu drehen.

