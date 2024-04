Heute im TV: Ruppiger Jason Statham-Kracher, mit dem Action-Fans nichts falsch machen können

Heute Abend könnt ihr einen knackigen Action-Thriller mit Jason Statham in der Hauptrolle schauen. Besonders spannend: Das Drehbuch stammt von seinem Expendables-Kollegen Sylvester Stallone.

Ein ehemaliger DEA-Agent und ein Crystal Meth kochender Drogenbaron: Nein, die Rede ist nicht von Serien-Hit Breaking Bad, sondern von dem Action-Thriller Homefront. Dabei legt sich Genre-Koryphäe Jason Statham (The Beekeeper) mit Spider-Man-Star James Franco an und entfacht einen erbitterten Drogenkrieg.

Heute Abend könnt ihr den Film im TV sehen.

Action-Kracher im TV: Darum geht es in Homefront mit Jason Statham

DEA-Agent Phil Broker (Jason Statham) zieht sich nach einem gefährlichen Einsatz in ein ruhiges Leben mit seiner Tochter Maddy (Izabela Vidovic) auf dem Land zurück. Als Maddy in der neuen Schule gemobbt wird und Phil die Eltern zur Rede stellt, wird ihm der Drogendealer Gator (James Franco) auf den Hals gehetzt. Dieser beginnt, in Phils Vergangenheit herumzuschnüffeln und ihn zu erpressen. Es dauert nicht lange, bis die Situation eskaliert und Tote fordert.

Universum James Franco und Winona Ryder in Homefront

Neben Jason Statham und James Franco sind unter anderem Winona Ryder (Stranger Thrings) und Kate Bosworth (Superman Returns) in dem Action-Thriller zu sehen. Regie führte Gary Fleder (Das Urteil) nach einem Drehbuch von Sylvester Stallone (Demolition Man), der mit Statham bei den Expendables-Filmen zusammengearbeitet hat.

Homefront: Heute Abend im TV oder im Stream

Die Moviepilot-Community bewertet Homefront durchschnittlich mit 6,4 von 10 Punkten und verspricht dabei solide Action-Unterhaltung. Ihr habt heute Abend um 22:15 Uhr auf NITRO die Möglichkeit den Jason Statham-Kracher zu schauen. Solltet ihr den Termin verpassen, findet ihr Homefront unter anderem bei Joyn und im Amazon Prime Video-Channel Filmtastic * im Streaming-Abo.

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.



