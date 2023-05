Heute im TV: Schlimmer Sci-Fi-Flop, der ein ganzes Universum mit 2 geplanten Fortsetzungen zerstörte

Auf sixx läuft am Montagabend Seelen. Der Sci-Fi-Film nach einer Roman-Vorlage der Twilight-Autorin lief so schlecht, dass ein Franchise-Plan gescheitert ist.

Neben den berühmten Twilight-Büchern, aus denen eine mindestens genauso berühmte Filmreihe entstanden ist, hat Autorin Stephenie Meyer auch einen Sci-Fi-Roman geschrieben. Das Buch von 2008 mit dem Titel The Host ist 2013 ebenfalls als Verfilmung ins Kino gekommen.

Der Science-Fiction-Streifen Seelen, der am Montag um 20:15 Uhr auf sixx läuft, konnte an den Kinokassen aber nicht punkten. Zwei geplante Fortsetzungen wurden deshalb nie realisiert.

Sci-Fi-Franchise von Twilight-Autorin ist nach Teil 1 gescheitert

Die Handlung des Films spielt in der Zukunft, wo die Menschheit durch eine Alien-Invasion fast komplett ausgerottet wurde. Die sogenannten Seelen nisten sich in den Körpern der Opfer ein und löschen ihr Bewusstsein. Als die Widerstandskämpferin Melanie (Saoirse Ronan) von einem Alien befallen wird und ihr Bewusstsein behält, freundet sie sich mit dem außerirdischen Eindringling an. Dadurch wird sie schließlich zur Zielscheibe der Sucherin (Diane Kruger), die die verbliebenen Menschen umwandeln will.

An den Kinokassen wurde Seelen nicht zu einem neuen Twilight-Erfolg. Mit einem Budget von 40 Millionen Dollar spielte der Sci-Fi-Film laut Box Office Mojo weltweit nur rund 63 Millionen Dollar ein und gilt dadurch als heftiger Flop.

Auch wenn der Roman zum Film nach dem Erscheinen lange auf der Beststeller-Liste der New York Times landete, entstand keine neue Reihe aus dem Sci-Fi-Universum der Twilight-Autorin. Stephenie Meyer plante eigenen Aussagen nach zwei Fortsetzungen zu The Host mit den Titeln The Seeker and The Soul.

Diese Bücher hat sie jedoch bis heute nie geschrieben. Womöglich hat sie nach dem finanziell mehr als enttäuschenden Einspielergebnis der ersten Verfilmung das Interesse an dem Science-Fiction-Franchise verloren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.