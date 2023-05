Nicht bei Netflix oder Amazon: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt, in dem eine ganze Weltstadt zum brutalen Gefängnis wird

Ein grandioses Sci-Fi-Meisterwerk der 80er gibt es zwar nicht bei Amazon oder Netflix, aber dennoch im Streaming-Abo. New York ist dort zu einem brandgefährlichen Hochsicherheitsgefängnis geworden.

In den 90ern werden die USA vom Verbrechen überrannt. Verzweifelte Politiker funktionieren kurzerhand Manhattan zum Hochsicherheitsgefängnis um, in dem pure Gewalt regiert. Hinter hohen Mauern wird das ehemalige Finanzzentrum der Welt sich selbst überlassen. Das ist keine fatalistische soziologische Vorhersage, sondern die Prämisse von Die Klapperschlange. Bei Amazon oder Netflix lässt sich das Sci-Fi-Meisterwerk leider nicht finden, gehört aber zum Sortiment von WOW.

Nicht bei Netflix oder Amazon: Sci-Fi-Kult Die Klapperschlange ist endlos unterhaltsam

In der düsteren Zukunftsvision von 1997 stürzt die Maschine des US-Präsidenten (Donald Pleasence) über der Manhattan-Gefängnisinsel ab. Verbrecherboss The Duke (Isaac Hayes) nimmt den mächtigsten Mann der freien Welt kurzerhand gefangen und droht, ihn bei einem Rettungsversuch umzubringen. Nur ein Mann kann der Regierung jetzt noch helfen.

Dabei handelt es sich um den Kriegshelden Snake Plissken (Kurt Russell), der wegen Bankraubes in Manhattan eingekerkert werden soll. Polizeichef Hauk (Lee Van Cleef) schlägt ihm einen Deal vor: Falls er den Präsidenten rettet, erhält er Amnestie. Bei Nacht wird er in das brutale Reich der Gesetzlosen eingeschleust.

Kinowelt Kurt Russell als Snake Plissken

Die Klapperschlange von Regisseur John Carpenter (Das Ding aus einer anderen Welt) gilt nicht ohne Grund als einer der größten Sci-Fi-Kultfilme überhaupt. Russell wirkt als sarkastische Ein-Mann-Armee noch ikonischer als Rambo, die Action ist perfekt und effizient inszeniert. Aber vor allem das nächtliche Setting New Yorks mit Wolkenkratzer-Ruinen, eingestürzten Wahrzeichen und Straßen in Flammen zieht Fans seit 42 Jahren in den Bann des Meisterwerks.

Wie Metacritic zeigt, trugen viele Kritiker:innen den Stärken des Films Rechnung. Die Klapperschlange war ein Erfolg an den Kinokassen und ermöglichte den unterhaltsamen, wenn auch weniger einfallsreichen Nachfolger Flucht aus L.A. Für die Zukunft ist nach einem Bericht von The Wrap ein weiteres Sequel geplant.

