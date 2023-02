Netflix verliert eine seiner besten Orginal-Serien – 5 Staffeln verschwinden einfach so nach 12 Jahren

Netflix lässt nach 12 Jahren eine seiner besten Original-Serien gehen. Die beliebte Sitcom könnte aber bei der Streaming-Konkurrenz leicht ein neues Zuhause finden.

Stiefkind Arrested Development könnte nach Netflix-Rauswurf bei Disney+ landen

Arrested Development hat eine turbulente Produktionsgeschichte. Die Sitcom über die quirligen Mitglieder der etwas ungewöhnlichen Familie Bluth wurde erst von Fox verstoßen, um dann bei Netflix ein neues Zuhause als adoptierte Original-Serie zu finden. Jetzt muss sie

Das berichtet die gemeinhin gut informierte Streaming-Seite What's on Netflix . Demzufolge wird der Streamer die Sitcom am 15. März 2023 aus dem Sortiment entfernen. Wer bis dahin noch einmal alle Folgen nachholen will, hat nicht weniger als 5 Staffeln mit 84 Episoden vor sich.

Arrested Development wurde ursprünglich von Netflix gerettet, nachdem US-Sender Fox die Serie 2006 nach drei Staffeln aus dem Programm warf. Trotz Original-Serien Status liegen die Rechte immer noch beim Produktionsstudio 20th Century Fox Television, das mittlerweile im Riesenkonzern Disney aufgegangen ist.

Es könnte also durchaus sein, dass sich Arrested Development in Kürze bei Disney+ wiederfindet. Wann das genau sein wird, ist momentan noch nicht abzusehen. Der einzigartigen Serie mit Jason Bateman (Ozark), Michael Cera (Superbad) und Co. wäre es zu gönnen.

