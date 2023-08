Heute im TV: Sci-Fi-Blockbuster mit Ryan Reynolds und 130 Millionen Budget, der kolossal gefloppt ist

Heute läuft einer der schmerzhaftesten Flops von Ryan Reynolds im TV. Der Sci-Fi-Film wurde von Publikum und Kritik geschmäht. Und bekam dennoch ein Sequel.

Manche Ideen haben so viel Potenzial, da schaut niemand auf die Zahlen. So muss es mit R.I.P.D. - Rest in Peace Department gelaufen sein. Der Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges (The Big Lebowski) zählt zu den schlimmsten Blockbuster-Flops der jüngeren Zeit, wurde aber dennoch fortgesetzt. Heute läuft der Erstling im TV.

Im TV: Ryan Reynolds sorgt in Sci-Fi-Kracher als toter Polizist für Ordnung

Nick Walker (Reynolds) hat nicht seinen besten Tag. Nachdem der Polizist bei einem Einsatz stirbt, wird er prompt für das sogenannte RIPD rekrutiert: Die Polizeidienststelle des Jenseits, deren Mitglieder bösartige Geister und andere Wesen zur Strecke bringen sollen. Walker und sein hartgesottener Partner Roy Pulsipher (Bridges) kommen dem bösen Plan eines Dämons (Kevin Bacon) auf die Schliche.

RIPD spielte bei 130 Millionen US-Dollar Budget lediglich 78 Millionen Dollar wieder ein (via Box Office Mojo ). Auch die Kritik äußerte sich im Durchschnitt nicht gerade begeistert über den Sci-Fi-Film. Bei Metacritic kommt er auf 25 von 100 Punkte. Dennoch wurde ein Sequel produziert.

2022 kam mit R.I.P.D. 2: Rise of the Damned eine Direct-to-DVD-Fortsetzung auf den Heimkino-Markt. Die Handlung dreht sich um Tod und Rache Roy Pulsiphers (Jeffrey Donovan), der im Wilden Westen von einer Bande Gesetzloser ermordet wird. Reynolds und Bridges gehören nicht mehr zum Cast.

Wann läuft R.I.P.D. im TV?

R.I.P.D. läuft am heutigen Donnerstag, den 17. August 2023, um 20.15 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 18. August um 22.10 Uhr nachholen. Neben Reynolds, Bridges und Bacon ist unter anderem Mary-Louise Parker (Roter Drache) vor der Kamera zu sehen.

