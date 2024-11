Heute im TV: Spannendes Fantasy-Spektakel, mit dem ein Batman-Star sein Kino-Debüt feierte

The Batman-Star Robert Pattinson feierte nicht mit Twilight sein Leinwand-Debüt, sondern mit einer anderen erfolgreichen Fantasy-Adaption. Heute läuft Teil 4 des gigantischen Franchise im TV.

Mit 19 Jahren war Robert Pattinson erstmals im Kino zu sehen und das gleich in einem der größten Fantasy-Franchise überhaupt. In Harry Potter und der Feuerkelch, der heute im TV läuft, nimmt er die wichtige Rolle des Cedric Digorry ein.

Der vierte Teil ist auf Rotten Tomatoes dank spannender Handlung und lebendiger Spezialeffekte besonders gut bewertet und landet dort auf Platz 3 der besten Filme der Reihe . Bei unserer Community reicht es zwar nur für Platz 5, doch die Ergebnisse sind äußerst knapp.

Harry Potter 4 im TV: Zwischen tödlichen Turnieren und Schulball-Dramen

In Hogwarts herrscht große Aufregung, denn die Schule ist Austragungsortes des Trimagischen Turniers, einer Art Zauber-Olympiade. Dafür reisen Teilnehmende aus anderen Zauberschulen an, um es mit Drachen, Wasserdämonen und schwierigen Rätseln aufzunehmen. Obwohl Harry viel zu jung ist, wird er auf wundersame Weise ausgewählt und muss sich ebenfalls den gefährlichen Prüfungen stellen.

Im vierten Teil werden Harry und seine Freunde merklich erwachsen. Die Handlung wird ernster und komplexer, gleichzeitig rücken erstmals romantische Gefühle ins Zentrum der Geschichte. Denn neben der rasanten Action steht auch der Schulball an – und gerade Harry fällt es schwer, eine Begleitung zu finden.

Robert Pattinson hasste seine Rolle in Harry Potter 4

Nicht alle Schauspieler:innen aus dem Harry Potter-Franchise haben eine große Karriere hingelegt. Doch für einige war die Fantasy-Reihe definitiv ein Sprungbrett – so auch für The Batman-Star Robert Pattinson. Der ist neben wenigen Blockbustern vor allem in Indie-Filmen zu sehen.

Mit seiner ersten Rolle in Harry Potter 4 hatte er besonders zu kämpfen. Denn mit dem gutaussehenden Cedric Diggory fand er keine Identifikation. Er beschreibt die Erfahrung, noch während der Szenen sich möglichst im attraktiven Kamerawinkel zu zeigen als "viel gruseliger als Lord Voldemort zu treffen."

Obwohl Pattinson nur in einem Teil mitspielt, haben der Schauspieler und das Franchise noch eine weitere Verbindung. Denn die neue Harry Potter-Serie soll sich ausgerechnet den Superhelden Batman zum Vorbild nehmen. 2026 soll die Serie starten, im selben Jahr, in dem nach aktuellem Stand auch die Fortsetzung von The Batman in die Kinos kommen wird.

Wann läuft Harry Potter und der Feuerkelch im TV?

Der vierte Teil der Fantasy-Reihe läuft am heutigen Samstag, den 23. November 2024 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung wird am Sonntagmittag um 13:15 Uhr ausgestrahlt. Solltet ihr den Film im Fernsehen verpasst haben, könnt ihr Harry Potter 4 bei Prime oder RTL+ im Abo zu streamen.

