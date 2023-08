"Ich hasste ihn": Robert Pattinson verabscheute seine beliebte Harry Potter-Figur aus verblüffenden Gründen

Im 4. Harry Potter-Film feierte ein heutiger Filmstar seinen ersten Durchbruch, doch in Wahrheit war Robert Pattinson gar nicht gut zu sprechen auf seine Figur des ehrenwerten Cedric Diggory.

Harry Potter und der Feuerkelch verschaffte 2005 Robert Pattinson noch vor dem Twilight-Ruhm seinen ersten großen Kinoauftritt als Hogwarts-Schüler Cedric Diggory. Der Hufflepuff-Champion tritt im 4. Teil der Harry Potter-Reihe als äußerst ehrbarer Konkurrent im Trimagischen Turnier gegen Harry an. Doch offenbar konnte der heutige The Batman-Star die Figur des Cedric Diggory nicht ausstehen.



Trotz Harry Potter-Ruhm: Robert Pattinson hasste Cedric Diggory

In ihrem Buch Robert Pattinson: The Unauthorized Biography * schreibt Virgina Blackburn, dass der Brite starke negative Gefühle zu Cedric Diggory äußerte:

Ich hasste ihn. In meiner Schule hasste ich jeden, der wie Cedric [Diggory] war. Ich war nie ein Anführer und der Gedanke, mich zum Schulsprecher zu machen, wäre ein kompletter Witz gewesen. Ich war nicht wirklich in die Schule investiert und wurde nie für irgendwelche Teams ausgewählt.

Es war aber auch Cedric Diggorys Darstellung als attraktiver, angehimmelter Hogwarts-Schüler, die Robert Pattinson in seiner Harry Potter-Zeit zu schaffen machte:

Warner Harry Potter 4: Robert Pattinson als Cedric Diggory

Das ist schwierig. Im Buch und in meiner ersten Drehbuch-Einführung wurde Cedric als 'absurd gutaussehender 17-Jähriger' vorgestellt. Das irritierte mich etwas. Ich musste gleichzeitig versuchen zu schauspielern und versuchen aus dem richtigen Winkel gut auszusehen. Das ist wirklich beknackt. Man könnte glauben, ich sei auch in Wirklichkeit so geltungsbedürftig. Das war der einschüchternste Teil dieser Erfahrung. Das war viel gruseliger als Lord Voldemort zu treffen.

Letztendlich manövrierte ihn auch sein anschließender Twilight-Auftritt in diese Rolle des umschwärmten Jungstars. Doch nach Auftritten in Indie-Hits wie Good Time und Der Leuchtturm und neueren Blockbustern wie Tenet und The Batman muss sich Robert Pattinson wohl keine Gedanken mehr darum machen, auf sein Äußeres reduziert zu werden. Sein schauspielerisches Können hat er 18 Jahre nach Harry Potter 4 vielfach unter Beweis gestellt.

