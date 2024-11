Große Fantasy-Pläne: Das Harry Potter-Franchise hat ein neues Vorbild und es heißt Batman (!)

Warner hat große Pläne für das Harry Potter-Franchise enthüllt, die den Zauberlehrling auf eine Stufe mit ikonischen Figuren wie Batman heben sollen.

Das Ende der Wizarding World wurde offiziell von Warner besiegelt und ein neuer Fahrplan für das Harry Potter-Franchise ins Leben gerufen. Neben der schon nächste Woche startenden Backshow Harry Potter: Wizards of Baking mit den Darstellern der Weasley-Zwillinge James und Oliver Phelps sowie einem riesigen neuen Vergnügungspark in Florida, der nächstes Jahr eröffnen soll, dient natürlich die sich in Entwicklung befindende Harry Potter-Serie als großes neues Flagschiff für die Marke.

Dabei möchte Warner Harry Potter zu einer noch größeren Figur machen, als sie es ohnehin schon ist – und sich dafür an einem weiteren Franchise aus dem Hause Warner orientieren.

Harry Potter soll viele Generationen überdauern: Batman als Vorbild für Fantasy-Franchise

Wie Variety in einem umfangreichen Bericht zu den Harry Potter-Plänen von Warner Bros. meldet, soll sich Harry Potter als Figur mit dem Franchise über die Jahre stetig weiterentwickeln. Während Millennials also mit der achtteiligen Filmreihe und Daniel Radcliffe als den ikonischen Zauberlehrling aufgewachsen sind, soll mit der Serie ein neuer Harry in die Welt entlassen werden, der wiederum eine ganz neue Generation an Fans ansprechen soll.

Warner Bros. Discovery-Chef Robert Obershelp sieht die Entwicklung der Harry Potter-Figur über die Jahre angelehnt an die Figur des Batman, der bereits seit 75 Jahren einen ikonischen und immer wieder neu aufgelegten Charakter für das Studio bietet. So fragt er: "Wie viele Batmans gibt es?" Über die Jahre wünsche sich Obershelp, dass Harry Potter-Fans über die verschiedenen Varianten seiner Figur in verschiedenen Adaptionen diskutieren und sich die Frage stellen: "Welcher Harry willst du sein?"

Seht hier den ersten Teaser zur Harry Potter-Serie:

Harry Potter Series - Announcement Teaser (English) HD

Auch wenn Obershelp das hier nicht explizit ausspricht, legt das doch die Vermutung nahe, dass das Studio auch mit der kommenden Serie das Harry Potter-Franchise noch nicht zu Ende beackert hat. Im Hinblick auf den gerade erst angekündigten Game of Thrones-Film des Studios sind neue Film-Adaptionen für das Franchise nicht undenkbar. So wird unter Fans bereits etwa seit Jahren eine mögliche Verfilmung des Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind diskutiert.

Die Harry Potter-Serie zeigt uns ab 2026 einen neuen Harry

Harry Potter und das verwunschene Kind hat uns nach den beliebten Filmen mit Daniel Radcliffe den zweiten offiziellen Harry präsentiert – nur diesmal auf der Theaterbühne. Ab 2026 wird in der Harry Potter-Serie mindestens noch ein dritter hinzukommen. Wir dürfen gespannt sein, wie viele Harrys uns danach noch vorgestellt werden. Wenn sich das Fantasy-Franchise tatsächlich an Batman hält, könnten uns noch mindestens sieben weitere erwarten.

Podcast für Harry Potter-Fans: Ist die Serien-Neuauflage wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?