Heute im TV: Spannungsmeisterwerk von einem der besten Regisseure, das seine Hauptdarstellerin verloren hat und dann richtig kompliziert wurde

Meister-Regisseur David Fincher hat viele überragende Thriller gedreht. Einer seiner unterschätzteren Filme läuft Freitagnacht im TV und fesselt mit grandioser Spannung.

Elektrisierende Spannung und eine technisch perfekte Inszenierung sind die Markenzeichen von Sieben- und Fight Club-Regisseur David Fincher. Sein Thriller-Kammerspiel Panic Room von 2002, das unter seinen Top-Filmen gerne übergangen wird, vereint beide Elemente auf beeindruckende Weise. Bei ProSieben könnt ihr euch Freitag spät in der Nacht mal wieder von dem packenden Kracher überzeugen.

Darum geht es im Spannungsmeisterwerk Panic Room

In der Story des Films zieht die frisch geschiedene Meg Altman (Jodie Foster) mit ihrer 11-jährigen Tochter Sarah (Kristen Stewart) in ein Haus im Herzen von Manhattan, das mit einem besonderen High-Tech-Schutzraum ausgestattet ist. Der Raum kommt schnell zum Einsatz, als ein Einbrecher-Trio (Forest Whitaker, Dwight Yoakam und Jared Leto) das Haus infiltriert. Ihr Ziel befindet sich ausgerechnet im Inneren des Panic Rooms...

Für Panic Room musste die Hauptdarstellerin kurzfristig getauscht werden

Wie The Things aufschlüsselt, sollte Nicole Kidman vor Jodie Foster die Hauptrolle in Finchers Film spielen. Aufgrund einer Verletzung an der Schulter musste sie aber früh aus dem Dreh aussteigen und wurde durch Foster ersetzt.

Wenige Wochen nach dem Start der Dreharbeiten fand die Hauptdarstellerin heraus, dass sie schwanger ist. Die Panic Room-Produktion wurde für sie zunehmend zur Belastung, Foster schlief viel zwischen den Takes und Fincher & sein Team wählten extra weitere Kleidung aus, um die Schwangerschaft der Schauspielerin so lange wie möglich zu kaschieren. Als Foster ihr Kind zur Welt brachte, wurde der Dreh vorerst ausgesetzt und später fortgesetzt.

Wann läuft Panic Room im TV?

ProSieben strahlt den Fincher-Thriller vom 27. Oktober auf den 28. Oktober 2023 um 01:15 Uhr aus. Alternativ streamt Panic Room gerade bei Skys WOW in der Flat. *

