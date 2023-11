Heute im TV: Spannungsmeisterwerk von Regie-Gott, in dem der Oppenheimer-Star richtig ausrastet

Wenn ihr Cillian Murphy aus Nolan-Filmen wie Oppenheimer kennt, solltet ihr einen mitreißenden Thriller mit ihm nicht verpassen, der heute Nacht im Fernsehen läuft.

Spätestens mit der Titelrolle im Christopher Nolan-Blockbuster Oppenheimer ist Peaky Blinders-Star Cillian Murphy der große Hauptdarsteller-Triumph im Kino geglückt. Vor fast 20 Jahren hat der Schauspieler schon mal eine Hauptrolle in einem fiesen Thriller gespielt, der am Samstag bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Genre-Fans sollten Red Eye nicht verpassen.

Darum geht es im Thriller von Horror-Gott Wes Craven

Nach der Beerdigung ihrer Großmutter begibt sich die Hotelangestellte Lisa (Rachel McAdams) trotz Flugangst auf den Rückweg von Dallas nach Miami. Dabei lernt sie den sympathischen Jackson (Cillian Murphy) kennen, der im Flugzeug neben ihr sitzt. Schnell verwandelt sich die charismatische Begegnung für Lisa in einen Alptraum, denn Jackson entpuppt sich als Auftragskiller, der es auf ihren Vater (Brian Cox) abgesehen hat.

Red Eye wurde von Scream-Regisseur Wes Craven inszeniert, ist aber mehr Thriller als Horror. Dafür hat der Filmemacher das Drehbuch als kleines Spannungsmeisterwerk realisiert, in dem die Story immer wieder Haken schlägt und teils absurdeste Ausmaße annimmt. Neben der fesselnden Umsetzung und zahlreichen Wendungen trumpft Red Eye vor allem mit Cillian Murphy als unberechenbaren Psycho-Killer auf.

Wann läuft das Spannungsmeisterwerk Red Eye im TV?

Sat. 1 strahlt den Thriller vom 4. November auf den 5. November 2023 um 01:10 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Red Eye auch im Streaming-Abo von Paramount+ schauen. *

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

