Heute im TV: Spektakulärer Sci-Fi-Thriller, der mit unvergesslichen Bildern in den Kopf eines Serienkillers reist

Wie die Gedanken eines Serienkillers aussehen, könnt ihr in diesem imposanten Sci-Fi-Thriller sehen, der heute im TV läuft. Jennifer Lopez wandelt in visuell beeindruckenden Bildern durch die Psyche von Menschen.

True Crime boomt nicht zuletzt, weil die Psyche eines Serienkillers auf viele Menschen faszinierend wirkt. The Cell gibt diesen verworrenen Gedanken und Empfindungen eine visuelle Darstellung und erschafft damit ein ungewöhnliches Konzept. Regisseur Tarsem Singh (The Fall) gibt hier sein Regiedebüt und zeigt in surrealen Bildern sowohl reine Schönheit als auch tiefes Grauen. Heute läuft der Sci-Fi-Thriller im TV.

Darum geht es in dem originellen Serienkiller-Thriller The Cell

In dem Sci-Fi-Thriller The Cell nutzt die Psychologin Catherine Deane (Jennifer Lopez) eine revolutionäre Methode, mit der sie in den Gedanken ihrer Patienten auftauchen kann. Doch schon bald soll sie ihre Fähigkeiten nutzen, um die Gedanken des Serienmörders Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) zu enthüllen.

Der wurde von FBI-Agent Peter Novak (Vince Vaughn) und seinem Team gefasst, befindet sich aber im Koma, während sein letztes Opfer noch in einem Versteck ums Leben kämpft. Im Wettlauf gegen die Zeit muss Catherine an ihre Grenzen gehen und droht, sich in den verstörenden Gedanken des Psychopathen zu verlieren.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Cell:

The Cell - Trailer (Deutsch)

The Cell: Bildgewaltige Ästhetik mit Oscar-Nominierung

Der Film erhielt gemischte Kritiken, doch einig sind sich die Stimmen bei den visuell beeindruckenden Bildern. The Cell erhielt für das beste Make-up eine Oscar-Nominierung, aber auch Kostüm und Setting sind von einer bildgewaltige Ästhetik mit Symbolik geprägt. Dabei kommt die Handlung leider etwas zu kurz, dennoch ist The Cell ein Augenschmaus, der für spannende und kurzweilige Unterhaltung sorgt.

Auch Jennifer Lopez und Vincent D'Onofrio liefern starke Performances ab. Überzeugen konnte The Cell trotz der mittelmäßigen Kritiken an den Kinokassen. Bei einem Budget von 35 Millionen US-Dollar konnte das Sci-Fi-Spektakel 104 Millionen wieder einspielen .

Wann läuft der Sci-Fi-Thriller The Cell im TV?

Den Serienkiller-Film zeigt Tele5 am heutigen Dienstag, den 14. Mai, um 22:30 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, doch ihr könnt The Cell jederzeit auf Amazon Prime Video im Stream kaufen oder leihen.

