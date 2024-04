Bald bei Netflix: Neuer Trailer zu Sci-Fi-Action mit Jennifer Lopez, die einen Roboter im Weltall jagt

Im neuen Trailer zum Sci-Fi-Kracher Atlas bekommt es Jennifer Lopez mit einer Künstlichen Intelligenz zu tun. Der Film erscheint in wenigen Wochen auf Netflix.

Während Multitalent Jennifer Lopez zuletzt mit ihren Dokumentationen This Is Me…Now: A Love Story und The Greatest Love Story Never Told für Schlagzeilen sorgte, fährt die Musikerin und Schauspielerin für Netflix schon bald wieder fiktionale Geschütze auf. Denn sie steht mit dem Sci-Fi-Kracher Atlas in den Startlöchern, in dem sich ein epischer Kampf zwischen Mensch und Maschine entspinnt.

Atlas: Jennifer Lopez muss im Sci-Fi-Kracher lernen, Künstlicher Intelligenz zu vertrauen

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) stößt als Datenanalytikerin zu einer Einheit, deren Aufgabe es ist, einen wildgewordenen Roboter im Weltall einzufangen. Doch teilen Atlas und die Maschine eine mysteriöse Vergangenheit, die ihr Misstrauen gegenüber Künstlichen Intelligenzen geschürt hat. Als die Mission aus dem Ruder läuft, ist für Atlas der einzige Weg die Menschheit vor der Künstlichen Intelligenz zu retten, ihr zu vertrauen...

Seht hier den deutschen Trailer zu Atlas mit Jennifer Lopez:

Atlas - Trailer (Deutsch) HD

Brad Peyton (San Andreas) nahm bei dem Sci-Fi-Actioner nach einem Drehbuch von Leo Sardarian (The Expansion Project) und Aron Eli Coleite (Star Trek: Discovery) auf dem Regiestuhl Platz. Neben Jennifer Lopez stehen unter anderem Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Lana Parrilla (Once Upon a Time - Es war einmal...), Sterling K. Brown (Hotel Artemis) und Mark Strong (Sherlock Holmes) für Atlas vor der Kamera.

Wann kommt Atlas auf Netflix?

Atlas zieht am 24. Mai 2024 ins Steamingprogramm bei Netflix ein.

