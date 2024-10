Heute im TV: Steven Spielberg-Fortsetzung, die viel zu unterschätzt ist und jede Menge Abenteuer bietet

Steven Spielberg holte die ausgestorbenen Dinos zurück auf die Kinoleinwand und erschuf einen Meilenstein der Filmgeschichte. Heute läuft der dritte Teil im TV, der zu Unrecht oft übersehen wird.

Nach zwei erfolgreichen Filmen gab Steven Spielberg für Jurassic Park III den Regiestuhl an Joe Johnston ab. Mit Sam Neill kehrte ein altbekanntes Gesicht aus dem ersten Teil zurück. Trotz schlechtem Einspielergebnis ist der dritte Film eine gelungene Fortsetzung, die jede Menge Spannung und einen völlig neuen Dino bietet. Heute könnt ihr Jurassic Park III im TV sehen.



Jurassic Park III im TV: Sam Neill kehrt zu den Dinosauriern zurück

Dr. Alan Grant (Neill) kehrt widerwillig nach acht Jahren zu den Dinosauriern zurück, allerdings diesmal auf die Isla Sorna aus Vergessene Welt - Jurassic Park. Angeheuert wurde der Paläontologe von Paul Kirby (William H. Macy) und dessen Frau Amanda (Téa Leoni), die dem Forscher viel Geld in Aussicht stellen, wenn er ihnen hilft, ihren verschwundenen Sohn zu finden. Bei der Rettungsaktion geht einiges schief und so steht Alan wieder den gefährlichen Dinos gegenüber. Erschreckenderweise stellt der T-Rex nicht mehr die größte Bedrohung dar.

Jurassic World 4 sollte sich ein Beispiel an Jurassic Park III nehmen

In unserem Ranking der acht besten Jurassic Park Filme landet der dritte Teil im Mittelfeld. Gelobt wird die schlanke Dino-Action mit viel Abwechslung, der es gut steht, kein Riesen-Blockbuster sein zu wollen.

Ob Klingelton-Gag oder Raptor-Alptraum, Flugsaurier im Nebel oder T-rex-Spinosaurus-Fight: In dem 90-Minüter [...] gibt es einiges, das in Erinnerung bleibt.

Auch unser Redakteur Matthias Hopf, wünscht sich, dass sich der geplante Jurassic World 4 eher am dritten Teil der Trilogie orientiert.

Ich will wieder einen Jurassic-Film, der sich wie eine wilde Achterbahnfahrt anfühlt und denke da in letzter Zeit sehr oft über den dritten Teil der ersten Trilogie nach, der oft belächelt, wenn nicht komplett vergessen wird.

Zu Unrecht, denn der dritte Teil liefert in den 90 Minuten volle Dino-Action, ohne sich in einer aufgeblasenen Story zu verlieren. Genau das würde der völlig aus dem Ruder gelaufenen Jurassic World-Reihe guttun. Hoffnung für die Fortsetzung gibt es, immerhin hat sich Drehbuchautor David Koepp, der auch für die Original Trilogie verantwortlich war, an das Skript gesetzt. Der beschaffte uns in Jurassic Park III ein unvergessliches Duell zwischen dem gigantischen Spinosaurus und dem T-Rex.

Wann läuft Jurassic Park III mit Sam Neill im TV?

Das ZDF zeigt die Dino-Action in der Nacht auf Sonntag, den 06. Oktober um 01:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt Jurassic Park III bei RTL+ im Abo streamen oder bei Amazon kaufen oder leihen.

