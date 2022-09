Heute im TV: Super ekliger Sci-Fi-Horror mit einem richtig peinlichen Fehler (in der deutschen Übersetzung)

Heute Nacht könnt ihr John Carpenters Meisterwerk Das Ding aus einer anderen Welt mit überragenden Ekel-Effekten schauen. Bei der deutschen Übersetzung kam es damals zu einem peinlichen Fehler.

Wer Schlafprobleme hat oder gerne bis in die Morgenstunden wach ist, sollte heute Nacht ZDF einschalten. Hier läuft um 03:45 Uhr (!) John Carpenters genialer Sci-Fi-Horror-Kracher Das Ding aus einer anderen Welt. Mit dem Remake des 50s-Films hat der Regisseur ein Meisterwerk mit zeitlos grandiosen Ekel-Effekten und viel Spannung geschaffen.

Neben der Empfehlung erklären wir euch weiter unten noch einen witzigen Fakt zu einem peinlichen Fehler in der deutschen Synchronisation.

In der deutschen The Thing-Übersetzung wird eine wichtige Zahl total verfälscht

In der Handlung des Films müssen R.J. MacReady (Kurt Russell) und elf weitere Mitglieder einer US-Forschungsstation in der Antarktis einen beunruhigenden Vorfall untersuchen, bei dem zwei Männer einer norwegischen Forschungsstation ums Leben kamen. Schon bald bekommen es die Amerikaner mit einem außerirdischen Organismus zu tun, der Menschen perfekt imitieren kann.

In dem eiskalten Setting erzeugt Carpenter ein fesselndes Gefühl ständiger Paranoia, während sich die Figuren irgendwann gegenseitig nicht mehr trauen können. Neben dem charismatischen Kurt Russell in der Hauptrolle begeistert Das Ding aus einer anderen Welt vor allem durch die absolut brillanten Spezialeffekte.

Die handgemachten Szenen mit dem Alien, das menschliche Körper plötzlich in monströse Abartigkeiten verwandelt, sind zeitlos ekelhaft und haben auch heutzutage nichts von ihrer Wirkung verloren.

In die deutsche Synchronisation von Carpenters The Thing hat sich damals übrigens ein peinlicher Fehler eingeschlichen. Während auf dem Computerbildschirm auf Englisch eingeblendet wird, dass es 27.000 Stunden dauern würde, bis die gesamte Menschheit nach dem ersten Kontakt infiziert wäre, übersetzt die deutsche Stimme diese Zahl mit nur 27 Stunden. So rasend schnell würde sich das Chaos dann aber doch nicht ausbreiten.

