Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit über 10 Jahren warten: Star Wars-Star John Boyega mit optimistischem Update

Letztes Jahr wurde ein Sequel zur Sci-Fi-Komödie Attack the Block angekündigt. Jetzt hat der Star John Boyega ein Update zum Stand geliefert.

Jahre vor seinem endgültigen Durchbruch als Finn in den neuen Star Wars-Sequels war John Boyega in der kleinen Science-Fiction-Perle Attack the Block zu sehen. Der Film über eine Alien-Invasion in einem Sozialbau Londons soll auch ein Sequel bekommen, das 2021 offiziell angekündigt wurde.

Seitdem wurde es aber ziemlich ruhig um Attack the Block 2. Jetzt hat Boyega selbst ein optimistisches Update zum Stand der Sci-Fi-Fortsetzung abgegeben.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum ersten Attack the Block:

Attack the Block - Trailer (Deutsch)

Drehstart von Attack the Block 2 soll nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen

Im Interview mit Collider spricht Boyega darüber, dass dem Drehbuch für das Sequel wohl nur noch der letzte Schliff fehlt und die Dreharbeiten in naher Zukunft starten sollen:

Wir sind ganz nah dran. Wir sind dabei. Offensichtlich wollen wir niemandem ein Datum geben, weil wir uns um den kreativen Prozess kümmern wollen. Wir haben das Gerüst der Geschichte, aber wir sind immer noch im Labor und stellen nur sicher, dass die Geschichte stimmt. Geschichte ist alles.

Aber es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe getrommelt, um den Prozess zu beschleunigen. Hoffentlich haben wir bald eine Ankündigung, wann wir in London sein und Sachen durcheinander bringen werden.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 6 Millionen Dollar bei einem Budget von 13 Millionen Dollar konnte Attack the Block damals nicht an den Kinokassen überzeugen. Trotzdem bildete sich um den unterhaltsamen Sci-Fi-Film eine kleine Kult-Fangemeinde, die Teil 2 nicht erwarten kann. Allzu lange müssen Attack the Block-Fans jetzt wohl nicht mehr auf gute Neuigkeiten warten.

