Heute im TV: Superhelden-Blockbuster mit einem der kontroversesten Bösewichte, über den Fans bis heute streiten

Heute sehen wir einen der beliebtesten Marvel-Superhelden im TV. Der dazugehörige Bösewicht war allerdings für viele Fans eine Enttäuschung. Dennoch holte Marvel ihn acht Jahre später zurück.

Für Robert Downey Jr. war Iron Man ein voller Erfolg und rehabilitierte den einst gefallenen Schauspieler komplett. Heute läuft Iron Man 3 im TV, in dem der Superheld mit persönlichen Ängsten zu kämpfen hat und gleichzeitig einem Schurken gegenüber treten muss, der bis heute bei Fans sehr umstritten ist.

Marvel im TV: Darum geht es in Iron Man 3 mit Robert Downey Jr.

Tony Stark alias Iron Man leidet nach den Ereignissen von Marvel's The Avengers unter Angstzuständen. Da hilft es nicht, dass ein neuer, mysteriöser Feind namens Mandarin auftaucht und die Welt mit einer Reihe von Terroranschlägen bedroht. Als Tonys Leben durch einen verheerenden Angriff erschüttert wird, muss er auf seinen Einfallsreichtum zurückgreifen, um die Wahrheit hinter den Anschlägen aufzudecken.

Iron Man 3: Fans streiten sich bis heute über umstrittenen Schurken

Achtung, es folgen Spoiler!

Concorde Iron Man 3

Der bösartige Schurke in Iron Man 3 wird von Ben Kingsley verkörpert. Doch wie sich am Ende herausstellt, ist dieser nicht der gefährliche Mandarin, sondern ein einfacher Schauspieler namens Trevor Slattery, der nur in die Rolle des Terroristen geschlüpft ist. Für manche Fans war der Plot-Twist genial, der den Schurken zu einer Harmlosigkeit verkommen lässt. Andere waren enttäuscht und verärgert.

Kingsleys Figur wurde allerdings 2021, also acht Jahre später, wieder ins MCU zurückgeholt. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wird Fans der tatsächliche Mandarin vorgestellt. Tony Leung Chiu Wai verkörpert den Bösewicht und verleiht ihm eine harte wie auch tragische Seite. Auch Ben Kingsley sehen wir wieder als Trevor Slattery, der durch seine falsche Identität richtig Probleme bekommt.

Wann läuft der Superhelden-Film Iron Man 3 im TV?

Marvels Superhelden-Film läuft am heutigen Freitag, den 31. Mai um 20:15 Uhr auf RTL II. Eine Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 1. Juni um 03:15 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Iron Man 3 jederzeit auf Disney+ im Abo streamen.

