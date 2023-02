Heute im TV: Superhelden-Highlight mit Bruce Willis, das eine einzigartige Trilogie beendet

In einer seiner letzten großen Rollen hat Action-Star Bruce Willis der Superhelden-Triogie M. Night Shyamalans mit Glass ein tolles Finale geschenkt. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: An Bruce Willis' letzter großer Rolle kann sich Marvel ein Vorbild nehmen

Bruce Willis gilt dank Filmen wie Stirb langsam als einer der größten Stars des Action-Kinos. Seine Verdienste um das Superhelden-Genre werden dabei manchmal fast vergessen. Schließlich spielte er seit Unbreakable - Unzerbrechlich einen einzigartigen Superhelden in der gleichnamigen Trilogie M. Night Shyamalans (The Sixth Sense).

Wie in den Vorgängern Unbreakable und Split verkörpert Willis im Film den Jedermann David Dunn, der nach einer Katastrophe seine sprichwörtliche Unzerbrechlichkeit entdeckt. In Glass tritt er gegen den mit 23 verschiedenen Persönlichkeiten gestraften Kevin (James McAvoy) an, neben dem außerdem Dunns Erzfeind Mr. Glass (Samuel L. Jackson zurückkehrt.

Glass - Trailer 4 (Deutsch) HD

Willis zeigt in seiner letzten großen Rolle vor dem Karriere-Ausstieg DC und Marvel noch einmal, wo der Superheld:innen-Hammer hängt. Dunn ist gebrochenes Vorbild und ruhmreicher Normalbürger in einem. Er leidet unter seiner Andersartigkeit, nimmt aber seine Bürde mit großem Pflichtbewusstsein und ebenso großer Verletzlichkeit an.

Ohne Willis' Unbreakable-Vorbild wären Held:innenfiguren wie Christopher Nolans Batman kaum möglich. Und auch so manch zu flach geratene:r Marvel-Kämpfer:in könnte eine Spur von Dunns charakterlicher Tiefe vertragen. Zurückkommen wird er wohl nie, aber mit Glass ist ihm ein würdiges Denkmal gesetzt. Ebenso wie dem Talent von Bruce Willis.

Wann läuft Glass mit Action-Star Bruce Willis im TV?

Glass läuft am heutigen Freitag, den 24. März 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.25 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat der Film eine Laufzeit von 129 Minuten.

