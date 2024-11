Heute im TV: Teil 2 der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten, die bald komplett neu aufgelegt wird

Millionen verfolgten gebannt die Fantasy-Abenteuer von Harry Potter. Heute könnt ihr seinen zweiten Auftritt im TV sehen, wenn die Kammer des Schreckens wieder geöffnet wird.

Vor nun schon 23 Jahren erlebte Daniel Radcliffe sein erstes Kino-Abenteuer als Zauberlehrling Harry Potter. Danach war er in sieben weiteren Filmen des Franchise zu sehen, das mittlerweile als erfolgreichste Fantasy-Reihe überhaupt gilt. Ein anderer Darsteller als Harry? Das ist kaum noch vorstellbar, auch wenn sich jemand in der kommenden Harry Potter-Serie dieser Aufgabe stellen wird.

Vorher könnt ihr Radcliffe in Harry Potter und die Kammer des Schreckens nochmal in der ikonischen Rolle sehen, denn heute läuft der zweite Teil im Fernsehen.

Die Kammer des Schreckens schlägt einen düsteren Ton für die Fantasy-Reihe ein

Normalerweise wird der dritte Teil, Harry Potter und der Gefangene von Askaban, als stilbildend für die Entwicklung der Reihe beschrieben, weil der Film ihr einen Schuss Realismus und einen erwachseneren Grundton verpasste. Die Wendung weg vom Kinderfilm und hin zum düsteren Fantasy-Abenteuer begann aber bereits 2002 mit der Kammer des Schreckens.

Harry tritt darin sein zweites Jahr im Zauber-Internat Hogwarts an, das jedoch von einer Serie schrecklicher Vorfälle überschattet wird. Schüler werden versteinert aufgefunden, die ganze Schule wird in Angst versetzt. Gleichzeitig fühlt sich Harry mehr und mehr isoliert, da er im Schloss seltsame Stimmen hört und ungeahnte Talente an sich entdeckt.

Für etwas komödiantische Abwechslung sorgt Kenneth Branagh als unfähiger, von sich selbst eingenommener Gilderoy Lockhart, der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Doch der Film war so düster und im Finale derart bedrohlich, dass Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den deutschen Kinostart gekürzt werden musste. Während das internationale Publikum die 161-minütige Version sehen konnte, wurde der Film in Deutschland auf 159 Minuten herunter gestutzt, um eine FSK-Altersfreigabe ab 6 Jahren zu erzielen.

Das ist auch interessant:

Auch Harry Potter 2 ist ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie

Harry Potter und die Kammer des Schreckens stellt nach dem ersten Film eine qualitative Steigerung dar, besonders was den wesentlich komplexeren Bösewicht betrifft. Dabei profitiert der Film davon, dass die Zauberwelt und ihre Regeln im ersten Teil etabliert wurden. Die harte Arbeit ist, wenn man so will, getan. Das Resultat ist ein Mix aus putzigem Abenteuer und kindlichem Grusel, der auch ältere Zuschauende bei Laune halten dürfte.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens im TV und im Stream

Ihr könnt Harry (Daniel Radcliffe), Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) am heutigen 9. November ab 20:15 Uhr auf Sat.1 bei ihrem zweiten Abenteuer begleiten. Da läuft die gekürzte deutsche Kinofassung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, gefolgt von der Dokumentation Inside Harry Potter. Die Wiederholung läuft am darauffolgenden Sonntag um 13 Uhr.

Alternativ gibt es den Film derzeit im Abonnement von RTL+ oder ihr wartet auf den 15. November, dann sollen die acht Harry Potter-Filme in den Katalog von Amazon Prime Video wandern.