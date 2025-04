Heute im TV: Teil 4 der wohl beliebtesten Fantasy-Reihe, die fast 10 Milliarden Dollar eingespielt hat

Zur Primetime könnt ihr heute Abend in eine der größten Fantasy-Reihen überhaupt eintauchen. Euch erwartet ein zweieinhalbstündiges Abenteuer voller Spannung und Gefahren.

Der große Harry Potter-Marathon bei Sat.1 geht in die nächste Runde. Nachdem wir in den vergangenen Wochen die Geheimnisse rund um den Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens und den Gefangenen von Askaban gelüftet haben, wagen wir uns dieses Mal in das Trimagische Turnier, das Hogwarts in Schuljahr Nr. 4 fest im Griff hat.

Harry Potter und der Feuerkelch ist der vierte Teil der beliebten Fantasy-Reihe rund um den Jungen, der überlebte. Dieses Mal wird es besonders spannend, denn die Ankunft des dunklen Lords steht vor der Tür. Drei Filme waltete Voldemort als bedrohlicher Schatten über den Ereignissen. Nun kehrt er in Fleisch und Blut zurück.



Fantasy-Blockbuster im TV: Harry Potter und der Feuerkelch ist extrem kurzweilig und unterhaltsam

Bevor der, dessen Name nicht genannt werden darf, in einer der düstersten Stunden der Reihe in Erscheinung tritt, erwartet uns die Begegnung mit zwei anderen Schulen, die in Hogwarts zu Gast sind: Beauxbatons und Durmstrang. Jede Schule stellt eine:n Teilnehmenden für das Trimagische Turnier – einem traditionellen Wettkampf.

Der Trailer zu Harry Potter und der Feuerkelch:

Harry Potter und der Feuerkelch - Trailer (Deutsch)

Credric Diggory (Robert Pattinson) vertritt Hogwarts. Fleur Delacour (Clémence Poésy) geht für Beauxbatons ins Rennen und Viktor Krum (Stanislav Yanevski) will die Ehre von Durmstrang hochhalten. Ach ja, und dann wäre da noch ein gewisser Harry Potter (Daniel Radcliffe), dessen Name auf mysteriöse Weise im Feuerkelch gelandet ist.

Das Trimagische Turnier mit seinen drei Aufgaben gibt dem Film die Struktur vor und sorgt für drei packende Action-Sequenzen, angefangen bei einem Kampf gegen einen riesigen Drachen über den Dächern von Hogwarts. Danach tauchen wir in den See vor dem Zauberschloss ein, ehe wir uns in einem riesigen Labyrinth verlieren.

Harry Potter 4 ist einer der spektakulärsten Teile der Reihe und extrem kurzweilig inszeniert. Regisseur Mike Newell lehnt sich in die Blockbuster-Tendenzen der Geschichte, arbeitet aber auch in sehr vielen feinfühligen und humorvollen Szenen mit seinem Cast, der einmal mehr mit Großbritanniens Schauspiel-A-Liga aufwartet.

An die Seite vertrauter Gesichter wie Michael Gambon (Dumbledore), Maggie Smith (McGonagall), Alan Rickman (Snape) und Robbie Coltrane (Hagrid) gesellen sich Brendan Gleeson (Professor Moody), David Tennant (Barty Crouch jr.) und Ralph Fiennes, der im abgründigen Finale erstmals als Bösewicht Lord Voldemort auftritt.

Wann läuft Harry Potter und der Feuerkelch im TV?

Harry Potter und der Feuerkelch läuft heute Abend am 26. April 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:30 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 16:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen.