Heute im TV: Über 200 Minuten langer Action-Marathon mit unglaublich stylischer Unterhaltung

Satte Action, Stars und eine Prise Romantik erwartet das TV-Publikum heute, wenn mit Top Gun und Tage des Donners gleich zwei stilsichere Blockbuster laufen, die man immer wieder schauen kann.

Wer sich heute in die Lüfte erheben oder über den in der Sonne glühenden Asphalt rasen will, ist bei diesem Doppel-TV-Tipp bestens aufgehoben. Denn Samstagabend laufen gleich zwei der prägenden Blockbuster mit Tom Cruise im TV, die fast 40 Jahre später noch so viel schamlose Freude bereiten wie am Tag ihres Kinostarts. Das verdanken die Flieger-Action Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel und die Raserei Tage des Donners – Days of Thunder auch ihrem Regisseur, Tony Scott.

Im Action-Film Tage des Donners unterhält Tom Cruise als NASCAR-Fahrer

Passend zum aktuellen Kinofilm F1: Der Film wird als erstes Tage des Donners (1990) gezeigt, der in Teilen wie die Blaupause des Brad Pitt-Streifens wirkt. Das ist vermutlich kein Zufall, denn hinter beiden Filmen steckt Produzent Jerry Bruckheimer, der für Blockbuster wie Bad Boys, The Rock und Armageddon verantwortlich zeichnet.

Tage des Donners spielt im nordamerikanischen Rennzirkus NASCAR, wo Rookie Cole Trickle (Tom Cruise) von einem Team angeheuert wird. Der ehrgeizige junge Fahrer wird schnell in Reibereien auf und abseits der Strecke verwickelt und lernt nach einem schweren Unfall die Chirurgin Claire Lewicki (Nicole Kidman) kennen.

Schaut euch den Trailer für Tage des Donners an:

Tage des Donners - Trailer (deutsch)

Romanze und unbedingter Siegeswille wechseln sich in dem Streifen ab, dessen Geschichte das Rad des Rennfahrerfilms nicht gerade neu erfindet. Aber das muss sie auch nicht, da die Action in Tage des Donners ganz auf die dynamische Inszenierung von Regie-Legende Tony Scott bauen kann. Da jagt die Kamera durchs Gerangel der Rennwagen und versetzt den Film in einen Rausch zwischen Spätabendsonne, Massenjubel und wütendem Motorengeheul.

Auch interessant:

Mit Top Gun gelang Tom Cruise der Durchbruch

Die Blaupause für Tage des Donners bildete wiederum Top Gun, der ebenfalls von Bruckheimer und seinem verstorbenen Firmenpartner Don Simpson produziert wurde. Tom Cruise spielt in dem Kassenerfolg aus dem Jahr 1986 einen Kampfpiloten der US-Navy. Hitzkopf Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) muss im Verlauf des Films schmerzhaft den Wert von Team-Arbeit und einem Minimum an Risikomanagement erfahren. Lockmittel sind die vom US-Militär unterstützten Fliegerszenen, die für damalige Filmverhältnisse äußerst authentisch wirken.

Seinen Charme und viel parodierten Kultfaktor verdankt der Action-Film allerdings den Männerfreundschaften und der Romantik (diesmal mit Co-Star Kelly McGillis), die von Tony Scott und seinem Team extrem aufgeheizt in Szene gesetzt werden. Der ehemalige Werbefilmer Scott hatte sich zuvor mit dem erotischen Vampirfilm Begierde einen Namen gemacht, weshalb er für Top Gun geradezu prädestiniert war. Erstens, weil der Film ebenso als Werbespot für die Navy gesehen werden kann und zweitens dank seiner enorm hohen Betriebstemperatur. Davon könnten einige prüde Blockbuster der letzten Jahre lernen.

Im TV und im Stream: So könnt ihr den Action-Marathon schauen

Der Marathon beginnt mit Tage des Donners, der am heutigen Samstag, dem 12. Juli ab 20:15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt wird. Ab 21:55 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender dann Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Beide Filme werden in der Nacht auf Sonntag ab 1:45 Uhr wiederholt.

Beide Filme streamen darüber hinaus im Abonnement von Paramount+. Wer die Fortsetzung Top Gun: Maverick nachholen will, kann den Film bei Paramount+ oder Netflix im Abo schauen.