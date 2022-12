Heute im TV: Über 5 Stunden brachiale Sylvester Stallone-Action am Stück

Passend zur Weihnachtszeit laufen heute Abend die besinnlichen ... Rambo-Filme im TV. Wenn ihr auf der Suche nach adrenalingeladener Action seid, bekommt ihr hier einen Fünf-Stunden-Marathon geboten.

Wie jedes Jahr wartet das TV-Programm über die Weihnachtsfeiertage nicht nur mit gemütlichen Klassikern wie Kevin – Allein zu Haus und Schöne Bescherung auf. Nein, auch ein ordentlicher Anteil an Action darf nicht fehlen. Bevor John McClane zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wütet heute Abend Rambo im Fernsehen.

Rambo-Marathon im TV: Actionfest mit Sylvester Stallone

RTL ZWEI zeigt die ersten drei Teile der legendären Sylvester Stallone-Reihe direkt hintereinander. Der Auftakt ist der beste Film, aber auch die Fortsetzungen sind aus bestimmten Gesichtspunkten einen Blick wert. Nicht zuletzt stehen sie für eine ganz bestimmte Art an Actionkino, das in den 1980er Jahren stattgefunden hat.

Die Spielzeiten für die Rambo-Reihe heute im TV:

Rambo läuft um 20:15 Uhr

Rambo II läuft um 22:05 Uhr



Rambo III läuft um 23:55 Uhr



So sehen die Wiederholungen aus:

Rambo läuft am Sonntag um 01:00 Uhr

Rambo II läuft am Sonntag um 02:25 Uhr

Rambo II läuft am Sonntag um 03:55 Uhr

Die ersten drei Rambo-Filme umfassen eine Laufzeit von knapp fünf Stunden. Darüber hinaus existieren zwei weitere Fortsetzungen: John Rambo und Rambo: Last Blood, die ihr aktuell bei diversen Streaming-Diensten leihen/kaufen könnt.

