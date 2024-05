Heute im TV: Überragender Sci-Fi-Blockbuster, der eine 56 Jahre alte Reihe erfolgreich wiederbelebt hat

Am Dienstagabend läuft der erste Teil einer Sci-Fi-Trilogie bei Nitro, der ein Kult-Franchise wiederbelebt hat. Mit neuer Perspektive und verblüffenden Effekten war der Neustart perfekt.

Mit Planet der Affen wurde 1968 der Sci-Fi-Grundstein für ein Franchise gelegt, das es mit dem Tim Burton-Remake von 2001 auf sechs Filme brachte. Danach hatte die Reihe einen Neustart nötig, der 2011 in Form von Planet der Affen: Prevolution erschien.

Der Blockbuster mit Herr der Ringe-Star Andy Serkis als tierische Hauptfigur Caesar ist ein großartiges Reboot, das neben bombastischen Bildern vor allem mit der emotionalen Story packt. Am Dienstagabend läuft der Film bei Nitro.

Grandioser Sci-Fi-Neustart: Darum geht es in Planet der Affen: Prevolution

Das Reboot von Regisseur Rupert Wyatt spielt in der Gegenwart und dreht sich um den jungen Wissenschaftler Will Rodman (James Franco). Der erforscht moderne Heilmittel, um seinem kranken Vater (John Lithgow) zu helfen. Nachdem ein vielversprechendes Medikament an dem Laboraffen Caesar (Andy Serkis) getestet wurde, entwickelt dieser erstaunliche Fähigkeiten. Die neuen Kräfte haben aber nicht nur positive Auswirkungen...



Planet der Affen: Prevolution besticht mit den Effekten, bei denen vor allem Andy Serkis durch seine Motion-Capturing-Leistung als Caesar eine der beeindruckendsten Tier-Performances überhaupt in einem Film abliefert. Der erste Teil dieser neuen Sci-Fi-Trilogie, die noch aus Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival besteht, bleibt weniger durch Action-Bombast und mehr wegen der emotionalen Story im Kern in Erinnerung.

Wann läuft das Sci-Fi-Reboot im TV?

Nitro strahlt Planet der Affen: Prevolution am 7. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit im Disney+-Abo * streamen. Der neue Planet der Affen-Teil New Kingdom startet morgen am 8. Mai in den Kinos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

