Heute im TV: Ultra harter Sci-Fi- und Action-Kultfilm, der noch genauso erschreckend ist wie vor 37 Jahren

Wer einen Action- und Sci-Fi-Klassiker im TV sehen will, bekommt heute die Gelegenheit dazu. Der Streifen ist nicht umsonst Kult geworden und immer noch aktuell.

Die 1980er Jahre haben geradezu visionäre Klarsicht hervorgebracht, wenn es um dystopische Sci-Fi-Action geht: Einiges, was in Paul Verhoevens Kult-Klassiker RoboCop prophezeit wurde, ist heute längst Realität geworden. Ihr könnt euch den leider immer noch aktuellen Streifen heute im TV einverleiben.

Darum geht's in RoboCop, unserem Sci-Fi-TV-Tipp

Detroit ist 2028 ein Hotspot der Gewalt und des Verbrechens. Da hilft natürlich nur, alles dem Erdboden gleich zu machen und mit harter Hand durchzugreifen. Die schöne neue Welt in Form von Delta City will der Mega-Konzern Omni Consumer Products (OCP) errichten – und zwar mit Hilfe von noch nicht ganz zuverlässig einsatzbereiten Kampfrobotern, auch Enforcement Droids genannt.

Aber weil die Droiden bei einer Präsentation außer Kontrolle geraten, muss eine Alternative her. Die kommt unfreiwilligerweise durch Police Officer Alex Murphy (Peter Weller) daher. Nachdem er von Gangstern brutal niedergeschossen wurde, setzt die OCP die übrig gebliebenen Teile seines Körpers in ein kybernetisches Exoskelett ein. Alex Murphy steht als RoboCop von den Toten wieder auf, ist aber nicht mehr Herr seiner Sinne.

Studiocanal Die nahe Zukunft von RoboCop sieht ziemlich finster aus

Darum ist RoboCop auch heute noch topaktuell und sehenswert

Obwohl der legendäre Sci-Fi-Klassiker schon 1987 veröffentlicht wurde, lohnt sich auch heute noch ein Blick darauf. Denn unter der Oberfläche des simplen wie brutalen Action-Streifens mit dem Hauch Satire aus den 1980ern brodelt es gewaltig. Inhaltlich werden hier die ganz dicken Bretter gebohrt und es geht sowohl um den alles verschlingenden Kapitalismus als auch um Polizeigewalt, mit der das Kapital geschützt werden muss.

Wenn wir uns ansehen, in welche Richtung die immer stärker um sich greifende Militarisierung der Polizei in vielen Ländern geht, sind wir gar nicht mehr so weit von der RoboCop-Realität entfernt. Bisher gibt es zwar noch keine Cyborgs im Polizeidienst, aber dafür jede Menge Drohnen und auch schon die ersten Roboter . Die Menschen werden aber natürlich auch ohne den Cyborg-Teil verschlissen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft RoboCop?

In der Nacht vom Montag, den 6. Mai auf Dienstag, den 7. könnt ihr euch RoboCop um 00:40 Uhr auf Kabel eins gönnen. Der Spaß dauert dann bis um 02:30 Uhr und es soll sich laut Schnittberichte dabei um die ungekürzte Director's Cut-Fasung handeln. Allerdings wurde wohl eine sehr kurze Aufnahme durch eine etwas harmlosere Version aus der Kinofassung ausgetauscht. Die Wiederholung läuft am 8. Mai um 01:55 Uhr.

Wenn ihr lieber kein TV schauen, sondern RoboCop stattdessen online streamen wollt, geht das natürlich auch. Ihr findet den Klassiker beispielsweise bei den Video on Demand-Plattformen Magenta TV, Amazon, Apple TV oder Google Play.



